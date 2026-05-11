中, 트럼프 대통령 방중 일정 공식 확인…"13∼15일 국빈방문"

중국 외교부가 도널드 트럼프 미국 대통령이 오는 13∼15일 중국을 국빈 방문할 예정이라고 밝혔다.



외교부는 11일 대변인 발표 형식으로 이번 방중이 시진핑 국가주석의 초청으로 이뤄지는 것이라고 말했다. 다만 구체적인 일정은 공개하지 않았다.

도널드 트럼프 미국 대통령(왼쪽), 시진핑 중국 국가주석. AP연합뉴스

앞선 10일(미국시간) 미 백악관도 트럼프 대통령이 13일 저녁(중국시간) 베이징에 도착한다고 발표했다.



이튿날인 14일 환영 행사에 이어 시 주석과의 양자 회담을 진행하고, 이날 함께 베이징 명소인 톈탄(天壇)공원을 둘러본 뒤 국빈 만찬을 할 예정이라고 백악관은 밝혔다.



트럼프 대통령은 일정 마지막 날인 15일에는 시 주석과의 양자 티타임과 업무 오찬을 한 뒤 미국으로 돌아간다. 백악관은 두 정상이 14∼15일 이틀간 최소 6개 행사에서 대면할 것이라고 전했다.



중국은 현재까지 정상 회담 주요 의제에 대해 언급하지 않았으나, 백악관은 미중 무역위원회 및 투자위원회 논의와 항공우주·농업·에너지 분야에서의 양국 간 추가 협정 등이 있을 것이라고 소개한 바 있다.



중국 측의 이번 일정 공식 확인은 지난 3월 중순 백악관이 브리핑을 통해 트럼프 대통령의 방중 시기를 밝힌 시점보다 한 달 이상 뒤늦게 나온 것이며, 백악관의 구체적인 일별 일정과 의제 발표보다도 다소 늦은 것이다.



중국은 보안 문제 등을 이유로 정상급 외교 일정의 경우 통상 임박해서 발표한다.



양국 정상이 보안에 상대적으로 취약한 톈탄공원 등 야외 일정을 소화할 예정인 가운데, 트럼프 대통령의 방중 기간 베이징 내 경비도 한층 삼엄해질 것으로 관측된다.



베이징 도착 후 트럼프 대통령이 탑승할 방탄차와 통신·경호 장비 등은 지난 1일 미 공군 수송기를 통해 이미 베이징에 도착한 상태다.



한편, 당초 3월말에서 4월초로 거론됐던 미중 정상회담 일정은 중동 정세 악화 여파로 트럼프 대통령이 연기를 요청하며 한 차례 늦춰진 바 있다.

<연합>

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