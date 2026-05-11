'불장'에 국내증시 시총 첫 7천조 돌파…6천조 달성후 8거래일만

코스피가 연일 사상 최고치를 기록하면서 11일 국내 증시의 시가총액이 사상 처음 7천조원을 돌파했다.



현재 코스피와 코스닥 시가총액 합은 7천47조9천470억원으로 집계됐다.

코스피가 개장 직후 7840선을 넘어서며 매수 사이드카가 발동한 11일 오전 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸 전광판에 코스피 지수 등이 표시되고 있다. 이날 코스피는 전 거래일 대비 227.31포인트(3.70%) 오른 7775.31에, 코스닥은 5.16포인트(0.43%) 상승한 1212.88에 거래를 시작했다. 원·달러 환율은 전 거래일 주간 거래 종가보다 5.7원 내린 1466.0원에 출발했다.

한국거래소에 따르면 코스피와 코스닥 시가총액 총합이 7천조원을 넘은 건 사상 처음이다.



시장별로 보면 코스피 시가총액은 6천372조1천290억원, 코스닥은 671조9천900억원으로 집계됐다.



코넥스 시장 시가총액(3조8천280억원)까지 합치면 국내 증시(코스피·코스닥·코넥스) 시가총액은 총 7천51조7천750억원이다. 코넥스 시장까지 포함한 시총 역시 사상 처음 7천조 돌파다.



앞서 국내 증시 시가총액은 지난 1월 2일 사상 처음 4천조원을 돌파했으며, 한 달 만인 2월 3일 5천조원을 넘었다.



이후 이란 전쟁 영향에 증시 변동성이 커지면서 등락을 거듭하다 약 2개월여만인 지난달 27일 역대 처음 6천조원을 넘어섰고, 이후 8거래일 만인 이날 7천조원마저 돌파했다.



최근 코스피가 숨가쁘게 사상 최고치 랠리를 이어가면서 시가총액이 불어난 영향으로 분석된다.



코스피는 지난 2월 25일 역대 처음 6천선을 뚫은지 2개월여만인 이달 6일 사상 처음 7천선 고지를 밟았다. 이후 하루만인 7일 장중 7,500선으로 치솟은 데 이어 이날도 가파르게 상승세를 이어가고 있다.



이날 코스피는 장중 한때 7,800선을 넘어서며 '8천피(코스피 8,000)'에 바짝 다가서고 있다.



현재 코스피 시장에서 개인과 기관이 각각 1조2천123억원, 5천664억원 순매수하며 지수를 끌어 올리고 있다. 반면 외국인은 1조7천887억원 매도 우위다.

<연합>

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