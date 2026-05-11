공사장 가설울타리 대변신… 부천시, 숲·나무 자연 이미지 디자인

공사장 가림막은 간단히 주변 보행자의 안전을 확보하는 역할을 한다. 일반적으로 현장의 거칠고 위압적인 분위기를 완화하는 데 쓰인다. 경기 부천시가 이런 가설울타리의 시각적 개선 및 도시 비전을 공유하는 공간으로 활용한다.

시는 ‘부천시 공사환경시설물 디자인 매뉴얼’을 자체 개발해 본격 시행한다고 11일 밝혔다. 시가 추구하는 도시·건축 청사진을 전달하는 매개체로 이용하기 위해 마련됐다. 보행자 눈높이에서 느껴지는 삭막한 환경을 개선해 도심 경관의 질까지 높인다.

시는 숲과 나무 등 그래픽을 활용한 ‘자연 이미지 디자인’을 도입했다. 보행자에게 시각적 안정감을 제공하면서 공사장의 심리적 부담을 줄일 수 있을 것으로 보고 있다.

동시에 시는 ‘슬로건형 디자인’도 보급한다. 향후 시정 정보를 제공하는 기능도 함께 확대해 나갈 계획이다. 관내 모든 곳이 적용 대상이다. 시는 현장 규모와 인접도로 폭 등을 고려한 설치 기준을 갖춰 여건에 맞는 체계적인 경관 관리가 이뤄지도록 유도할 방침이다.

자세한 내용은 시 홈페이지 정보공개 내 부서 행정자료에서 확인하면 된다. 시 관계자는 “이번 매뉴얼은 시민들에게 보다 쾌적한 보행 환경을 제공하는 데 목적이 있다”며 “앞으로도 일상에서 도시 경관의 변화를 체감할 수 있도록 지속 관리해 나가겠다”고 말했다.

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