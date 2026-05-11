동국제약, 가정의 달 5월 맞아 맞춤형 건강 제품 소개

동국제약이 가정의 달 5월을 맞아 가족을 위한 건강 제품을 준비하려는 소비자에게 건강 관리에 도움되는 제품을 소개했다.특히, 세대별로 다양한 증상과 질환에 대한 건강 관리가 중요해지는 만큼, 증상별로 효과가 입증된 약품을 사용하라고 강조했다.

동국제약이 건강관리에 나선 소비자를 위한 맞춤형 제품을 소개한다. 동국제약 제공

◆건강한 잇몸관리엔 인사돌, 인사돌플러스

균형 잡힌 식사를 통한 영양관리는 건강한 잇몸이 필수다. 잇몸관리를 고민하는 소비자를 위해 동국제약은 ‘인사돌’ 제품군을 추천한다.

인사돌의 핵심성분인 옥수수불검화정량추출물은 잇몸 속에 작용해 허물어진 치조골을 재건시킨다. 잇몸 속 기초를 단단하게 해 주는 것은 물론, 파괴된 치주인대의 재생을 도와 치아의 비정상적인 흔들림을 막아준다. 또한, 잇몸의 염증을 없애 주며, 세균 감염에 대한 저항력을 높여 주는 역할도 한다. 특히, 인사돌은 지난 2024년 스위스 의약품청(Swissmedic)으로부터 일반의약품으로 품목허가를 획득하기도 했다.

◆갱년기로 고생하다면 훼라민큐

갱년기 증상으로 우울감, 수면장애, 갑작스레 덥다가 추워지고 땀이 나는 발한 증상, 안면 홍조 등이 있는데, 이 같은 갱년기 증상을 단순 노화현상으로 인식해 방치할 경우 증상이 악화된다. 요실금, 골다공증과 같은 만성질환으로 악화될 가능성도 높기 때문에 건강한 노년을 위해서는 반드시 갱년기 관리가 필요하다.

일반의약품 여성갱년기 치료제 훼라민큐는 15년 연속 판매 1위(아이큐비아 기준)로 갱년기 수면장애, 발한증상, 안면홍조와 같은 신체적 증상과 불안, 우울감과 같은 심리적 증상을 동시에 개선한다. 동국제약 관계자는 “서양승마와 세인트존스워트로 구성된 생약복합성분으로 호르몬제가 아니면서도 거의 동등한 갱년기 증상 개선 효과를 나타낸다”며 “호르몬제가 유발할 수 있는 유방암, 심혈관 질환 등 부작용이 없어 안심하고 복용할 수 있다”고 설명했다.

◆기억력∙집중력 개선제 메모레인

부모님의 기억력이 예전 같지 않다고 느낀다면, 단순 노화가 아닌 기억력·집중력 저하의 신호일 수 있다. 또한, 현기증은 활동량 감소로 건강을 악화시키고, 낙상으로 인한 부상을 당하기 쉬워 적극적인 관리가 필요하다.

메모레인은 ‘인삼40%에탄올건조엑스 100㎎’과 ‘은행엽건조엑스 60㎎’의 생약복합성분으로, 현기증 개선, 기억력 감퇴와 집중력 및 주의력 저하에 효능효〮과가 있다. 말초동맥 순환장애 개선으로 현기증을 효과적으로 완화시켜주며 기억력 감퇴를 개선한다. 이 두 성분의 복합제 임상연구에 따르면, 건강한 중년층에 12주 동안 투여 시, 작업기억과 장기기억을 포함한 다양한 측면에서 기억 품질지수가 위약군과 비교하여 유의미하게 향상되는 것으로 나타났다.

◆전립선비대증 배뇨장애가 있다면 ‘카리토포텐’

50~60대 남성이 빈번하게 화장실을 찾으시거나 밤에도 소변을 보기 위해 잠에서 자주 깬다면 전립선비대증을 의심해 봐야 한다. 대표적인 중·장년 남성질환인 전립선비대증은 진행성 질환으로 방치 시 증상이 악화되거나 자칫 합병증이 발생할 수도 있어 초기부터 관리가 중요하다.

독일에서 개발된 ‘카리토포텐’은 대규모 임상과 유럽 내 사용 경험을 통해 효과와 안전성이 입증된 생약 성분의 전립선비대증 배뇨장애 개선제다. 주성분인 쿠쿠르비트종자유엑스(서양호박씨오일 추출물)는 불포화 지방산 등 다양한 약리 활성성분을 함유해 야뇨와 잔뇨, 빈뇨 증상을 효과적으로 개선한다. 이러한 입증된 효과를 바탕으로 지난해에도 전립선비대 배뇨장애 개선제 부문 판매 1위를 기록하며, 3년 연속 시장 1위(아이큐비아 2023~2025 기준)를 유지하고 있다.

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