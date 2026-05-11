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추미애, ‘공소취소 논란’에 “피해자 명예 회복이 왜 잘못인가”

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구윤모 기자 iamkym@segye.com

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더불어민주당 추미애 경기도지사 후보는 11일 ‘윤석열 정권 조작기소 특검법’ 논란과 관련해 “수사를 통해 조작기소 실체가 명명백백히 밝혀진다면 억울하게 피해를 본 분들의 명예를 회복시키는 게 당연한 것”이라고 말했다.

지난 7일 경기 고양시 킨텍스에서 열린 제9회 전국동시지방선거 경기인천제주 공천자대회에서 더불어민주당 정청래 대표(왼쪽)가 추미애 경기도지사 후보와 대화하고 있다. 뉴시스
지난 7일 경기 고양시 킨텍스에서 열린 제9회 전국동시지방선거 경기인천제주 공천자대회에서 더불어민주당 정청래 대표(왼쪽)가 추미애 경기도지사 후보와 대화하고 있다. 뉴시스

국회 법제사법위원장을 맡았던 추 후보는 이날 MBC라디오 ‘김종배의 시선집중’에 나와 ‘국민의힘 양향자 후보와 개혁신당 조응천 후보가 조작기소 특검법에 대해 추 후보의 책임론을 제기하고 있다’는 진행자 말에 “도대체 무엇에 대한 책임을 묻겠다는 것이냐”며 이같이 밝혔다.

 

추 후보는 “철저한 수사를 통해 조작기소 의혹을 밝혀야 한다고 생각해야 하는 것이지 칼을 거꾸로 대고 책임론을 제기한다는 자체가 납득이 되지 않는다”며 “형사소송법에도 그런 경우에는 공소 기각의 판결을 하도록 또는 그 전 단계에서 공소 기각 결정을 하게 돼 있다. 그걸 촉구하는 것이 왜 잘못됐다는 것인지 되묻고 싶다”고 반박했다. 

 

추 후보는 양 후보의 ‘경기도에는 싸움꾼이 아닌 일꾼이 필요하다’는 비판에도 “대한민국 민주주의가 위협받을 때 싸우지 않는 정치인이 과연 올바른 정치인이고 올바른 일꾼이겠나”라고 맞받아쳤다.

 

그는 “불의한 권력에 당연히 맞서야 하고, 내란과 헌정질서 파괴 세력에는 단호하고 엄격해야 한다. 또 검찰권 남용, 사법 부정에 대해서는 책임 있게 대응을 해야 하는 것”이라며 “이를 폄훼하는 것이 국민이 부여한 책임을 너무 가볍게 보는 태도가 아닌가”라고 지적했다.

 

그러면서 양 후보를 향해 “어려운 순간마다 책임을 회피하고 정치적 유불리에 따라서 이 둥지 저 둥지 옮겨 다니는 그런 방식으로 과연 경기도를 책임질 수 있겠나”라며 “그런 사고방식으로는 복잡한 경기도 현안을 감당하기조차 어렵지 않나 생각한다”고 날을 세웠다.


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