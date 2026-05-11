용문사에서 ‘썸’ 타볼까?…예천군 1박2일 템플스테이 미혼남녀 모집

경북 예천군은 청춘남녀 만남 프로그램인 1박2일 템플스테이 ‘썸이 절로’ 참가자를 11일부터 31일까지 모집한다. 청춘남녀에게 힐링과 새로운 만남의 기회를 제공하기 위해 마련됐다.

모집인원은 남녀 15명씩 모두 30명이다. 신청 자격은 예천군 또는 경북에 주소나 직장을 둔 1987년생부터 2000년생까지의 미혼 남녀이다. 군 생활권자를 우선 선발할 예정이다.

참가 희망자는 예천군청 홈페이지 공고·고시에서 참가신청서를 내려받아 구비 서류와 함께 이메일로 제출하면 된다.

최종 선정자는 6월6~7일 1박2일 일정으로 고찰 용문사에서 템플스테이를 체험한다. 사찰음식 만들기와 소통 프로그램, 미팅이벤트 등 다양한 체험에 참여하며 자연스러운 분위기 속 서로를 알아가는 시간을 가진다. 특히 용문사의 고즈넉한 분위기와 여름 산사의 여유를 살려, 인위적인 만남이 아닌 휴식과 대화를 통해 인연을 만들어갈 수 있도록 프로그램을 구성했다.

하미숙 군 기획예산실장은 “지난해 사찰이라는 특별한 공간에서 편안하게 소통했던 템플스테이가 큰 호응을 얻었던 만큼 올해는 더욱 다채로운 프로그램을 통해 서로를 깊이 알아갈 수 있도록 준비했다”며 “바쁜 일상을 벗어나 소중한 인연을 꿈꾸는 청춘남녀의 많은 관심과 참여를 바란다”고 말했다.

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