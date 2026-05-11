전남자치경찰위, 이상동기 범죄 예방 치안인프라 확충

전남도자치경찰위원회가 이른바 ‘묻지마 범죄’로 불리는 이상동기 범죄 예방을 위해 치안 인프라 확충에 나선다.

전남도자치경찰위원회는 최근 공모를 통해 화순·장성·영광·진도 등 전남 15개 시군을 ‘2026년 이상동기 범죄예방 치안인프라 구축사업’ 대상지로 선정했다고 11일 밝혔다.

지능형 CCTV와 비상벨, 보안등 기능을 결합한 스마트폴 시설. 전남도 제공

이번 사업은 강력범죄 발생 우려 지역을 중심으로 지능형 CCTV와 비상벨, 보안등 기능을 결합한 스마트폴 등 범죄예방 시설을 설치해 주민 안전망을 강화하기 위한 것이다.

전남자치경찰위원회는 2024년부터 올해까지 총 66억원을 투입해 범죄예방 기반시설을 확충해 왔으며, 올해는 도와 시군이 3대 7 비율로 사업비를 분담해 총 17억5000만원 규모로 사업을 추진한다.

특히 범죄 취약지역에 대한 예방 중심 인프라를 강화해 주민 체감 안전도를 높이고, 긴급 상황 발생 시 신속 대응이 가능한 치안 환경 구축에 초점을 맞출 방침이다.

정순관 전남도자치경찰위원장은 “주민 참여와 시군·경찰서 간 협력을 바탕으로 범죄 취약지역 안전망을 더욱 촘촘히 구축하겠다”며 “도민이 안심하고 생활할 수 있는 지역 치안환경 조성에 최선을 다하겠다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지