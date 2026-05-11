'안성재 모수' 비판 와인킹, 팝업 행사 무산 왜?

안성재 셰프의 '모수서울 와인 바꿔치기 논란'과 관련해 "와인 사기에 해당한다고 본다"고 주장한 유튜버 와인킹이 예정됐던 팝업 행사 취소 소식을 전하며 심경을 밝혔다.

와인킹은 10일 자신의 유튜브 채널에 "사과드립니다. 5월팝업이 취소됐습니다"라는 제목의 영상을 올렸다.

그는 "5월20일부터 예정됐던 코엑스팝업이 취소됐다"며 "제 팝업을 기다려주신 여러분들과 저와 함께 해 주려고 열심히 준비하던 50여 곳의 협력업체에 진심으로 사과드린다"고 고개를 숙였다.

이어 "마침 작년 말에 행사를 같이 진행하고 싶다고 연락이 왔다"며 "대행사의 역할은 행사 장소 확보와 관련된 인허가 및 면허를 획득하는 것이었다. 그래야 제가 행사를 열 수 있으니까"라고 설명했다.

그러면서 "그런데 며칠 전에 '인허가 및 면허 관련 리스크를 전적으로 책임지긴 어렵다'는 통보를 받았다"며 "연극 관객이 객석에 앉아 있는데 무대의 커튼을 열 수 없을 수 있다는 (것과 같다)"고 토로했다.

와인킹은 "저를 믿고 함께해 주시기로 한 50여 개 영세업체에 정말 죄송하다"며 "이분들과는 계약서도 쓰지 않고 믿음으로 몇 년째 일을 해오고 있어 더더욱 책임감을 느낀다"고 말했다.

또 "이번 행사를 준비하며 많은 영세업체가 모든 돈을 끌어모아 와인을 수입했다"며 "행사가 취소됐다고 연락 드리니 거의 우시더라. 창고에 물건을 잔뜩 재어 놨는데 팔 곳이 없어지면 작은 업체들은 도산할 수도 있다"고 안타까워했다.

그는 "저는 와인을 갖고 장사하는 것이 맞다"며 "열심히 일하고 가치 창출을 해서 제가 사랑하는 이 산업계를 조금이라도 더 낫게 만들고 싶다"고 강조했다. 이어 오는 22일부터는 직접 행사를 진행하겠다고 밝혔다.

영상을 접한 누리꾼들은 "공교롭게도 시기가 참" 등의 반응을 보였다.

앞서 한 누리꾼 A는 지난달 21일 온라인 커뮤니티에 '모수에서 빈티지 바꿔치기 당했습니다'라는 글을 올렸다.

A는 지난달 18일 모수에 방문해 와인 '샤또 레오빌 바르통' 2000년 빈티지를 페어링 와인으로 받았어야 했지만, 담당 소믈리에가 병 가격이 10만원가량 저렴한 2005년 빈티지를 서빙했으며 문제 제기 이후에도 제대로된 사과가 이뤄지지 않았다고 주장했다.

논란이 커지자 모수 서울 측은 공식 입장문을 내고 사과했지만, 일부 소비자들은 사과의 진정성이 부족하다며 비판을 이어갔다.

특히 와인킹은 자신의 유튜브 채널을 통해 "이 행위는 와인 프러드, 즉 와인 사기에 해당한다고 본다"고 지적해 화제를 모았다.

이후 안성재는 논란이 발생한 보름 만인 지난 6일 직접 입장문을 내고 사과했다.

<뉴시스>

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