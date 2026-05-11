전국 대부분 봄비…돌풍·천둥·번개 동반 [오늘날씨]

월요일인 11일 전국 대부분 지역에 비가 내리겠다. 일부 지역에서는 돌풍과 함께 천둥·번개가 치는 곳이 있겠으니 안전사고에 유의해야 한다.

봄비가 내린 지난 7일 오후 서울 노원구 삼육대학교에서 시민들이 우산을 쓰고 이동하며 손을 내밀고 있다. 뉴시스

기상청에 따르면 이날 오후부터 중부지방과 전북, 경북권에 비가 시작돼 밤사이 전남권과 제주도, 다음 날 오전에는 경남권으로 확대되겠다. 오전에는 중부지방(강원동해안 제외)에 0.1㎜ 미만의 빗방울이 떨어지는 곳도 있겠다.

이날부터 이틀간 예상 강수량은 △경기남부 5~20㎜ △서울·인천·경기북부 5~10㎜ △서해5도 5~10㎜ △강원내륙·산지 5~20㎜ △강원동해안 5㎜ 미만 △대전·세종·충남·충북 10~50㎜ △광주·전남·전북 10~60㎜ △부산·울산·경남·대구·경북 5~40㎜ △울릉도·독도 5㎜ 안팎 △제주도 5~40㎜다.

비가 내리는 지역에서는 돌풍과 함께 천둥·번개가 치는 곳이 있겠고, 중부내륙을 중심으로 우박이 떨어지는 곳도 있어 시설물과 농작물 관리, 안전사고에 유의해야 한다.

건조특보가 발효된 서울 일부 지역과 경기내륙, 강원동해안, 충북, 경북권 등은 대기가 매우 건조하겠다. 다만 비가 내리면서 일부 지역의 건조특보는 해제될 가능성이 있다.

기온은 평년(최저 9~14도, 최고 19~24도)과 비슷하거나 조금 높겠다. 아침 최저기온은 8~17도, 낮 최고기온은 19~26도를 오르내리겠다.

주요 지역 아침 기온은 서울 12도, 인천 13도, 수원 12도, 춘천 9도, 강릉 17도, 청주 12도, 대전 12도, 전주 12도, 광주 13도, 대구 11도, 부산 14도, 제주 15도다.

낮 기온은 서울 21도, 인천 20도, 수원 21도, 춘천 21도, 강릉 24도, 청주 24도, 대전 24도, 전주 25도, 광주 25도, 대구 26도, 부산 22도, 제주 23도다.

미세먼지 농도는 전 권역이 ‘좋음’ 수준을 보이겠다.

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