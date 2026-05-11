채리나 "시험관 실패보다 지인들 배려가 더 큰 상처"

그룹 룰라 출신 채리나가 시험관 시술 실패와 그 과정에서 받은 상처를 털어놨다.

9일 SBS Plus 유튜브 채널에는 채리나가 게스트로 출연한 '이호선의 사이다' 선공개 영상이 올라왔다.

채리나는 2016년 NC 다이노스 주루코치 박용근과 결혼, 2세를 위해 수차례 시험관 시술을 받았으나 실패했던 바.

10년간 시험관 시술을 받았다는 그는 "난자 채취 과정이 굉장히 힘들었다. 몸이 만신창이가 되고 멘탈도 무너졌다. 푸념처럼 툭 나온 하소연들이 있었다"고 회상했다.

하지만 채리나는 시험관 실패보다 주변 사람들의 태도가 더 큰 상처로 남았다고 밝혔다.

지인들은 채리나를 배려해 자신의 임신은 물론 자녀들의 돌잔치까지 숨겼다고.

채리나는 "난 이제 다 이겨내고 괜찮은데 친구들 입장에선 '지금도 힘들어 보이는데 왜 괜찮다고 하는 거지?'했던 것"이라고 속내를 전했다.

이에 이호선은 "배려가 배제는 아니다"며 "봉우리 사이엔 꽃밭이라는 과정이 있다. 그 지점을 알고 있는 것"이라고 짚었다.

감동한 채리나는 "오늘 출연료 안 받아야겠다"며 울컥했다.

<뉴시스>

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