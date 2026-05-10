이진숙 개소식 집결한 국민의힘…“국정감사 최고 스타 이미 예약”

국민의힘 장동혁 대표와 대구·경북(TK) 광역단체장 후보들, 지역 의원들이 10일 열린 이진숙 후보 선거사무소 개소식에 집결했다. 과거 공천 갈등의 진원지였던 대구에 지도부와 지역 의원들이 대거 모이면서 보수 단일대오를 강조했다.

이날 대구 달성군에서 열린 개소식에는 장 대표와 추경호 대구시장 예비후보, 이철우 경북도지사 예비후보, 정희용 사무총장, 나경원·윤재옥·권영진·최은석 의원 등 당 지도부와 지역 의원들이 참석했다. 다만 주호영 대구 총괄선대위원장과 유영하 의원은 불참했다.

장동혁 국민의힘 대표와 이진숙 대구 달성군 국회의원 보궐선거 예비후보가 10일 대구 달성군 선거사무소 개소식에서 기념촬영을 하고 있다. 뉴시스

대구 달성군은 추 후보의 대구시장 출마로 보궐선거가 치러지는 지역이다. 이 예비후보는 대구 달성군 국회의원 보궐선거에 국민의힘 후보로 단수 공천됐다. 이날 개소식도 추 후보가 사용하던 선거사무소에서 열렸다.

장 대표는 “국민의힘이 제대로 싸워야 할 때 힘이 부족하다”며 “공천 과정에서 상처를 드렸지만, 국회에서 제대로 싸워 대한민국을 지켜달라고 이 후보를 양보해주신 대구 시민 여러분께 깊이 감사드린다”고 말했다. 장 대표는 이어 “(이 후보가) 국회에 와서 함께 싸워줘야 하지 않겠나”라며 “올해 국정감사에서 누가 최고의 스타가 될지는 이미 예약해 놓은 거나 마찬가지”라고 덧붙였다.

나 의원도 “이진숙이 국회로 오면 힘이 좀 날 것 같다”며 “추경호 시장, 이진숙 국회의원이 탄생하는 날 국민의힘도 다시 태어나 이재명 정권 막아내겠다”고 말했다.

달성군이 지역구였던 추 예비후보도 지원에 나섰다. 그는 “저보다 훨씬 큰 역량을 가진 분이 제 빈자리를 채우지 않을까 생각하기 때문에 든든하다”며 “저에게 주신 사랑 그대로 이진숙 후보께 온전히 주시길 바란다”고 말했다.

행사 마지막에 마이크를 잡은 이 예비후보는 “이번 선거는 단순히 시장·군수·국회의원을 뽑는 선거가 아니라 대한민국의 방향성을 결정하는 선거”라며 “달성까지 좌파에 넘어가면 대한민국을 자유민주주의 국가로 부를 수 있겠나”라고 말했다. 그는 “이제 달성군에서 정치 여정을 시작하려고 한다”며 “대한민국 자유민주주의를 지켜내기 위해 저의 마지막 열정까지 바치겠다”고 지지자들에게 호소했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지