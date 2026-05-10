전북, 4연승 불발… 안양 원정 무승부

K리그1 전북 현대는 최근 3연승을 달리며 선두를 달리고 있는 FC서울을 추격하고 있었다. 그래서 FC안양과 13라운드 경기에서 승리가 중요했다. 하지만 전북은 주전들이 전열에서 이탈한 악재에 빠진 안양과 무승부에 그치며 울산 HD에 밀려 3위로 내려왔다.



전북은 10일 안양종합운동장에서 열린 K리그1 2026 원정 경기에서 안양과 1-1로 비겼다. 전날 제주에 1-2로 패한 서울(승점 26)을 맹추격하던 전북은 안양에 발목을 잡히며 승점 22에 만족해야 했다.

K리그1 안양과 전북의 경기 장면. 한국프로축구연맹 제공

안양은 전북전 통산 4전 전패 끝에 소중한 첫 승점을 따냈으나, 최근 리그 3경기 연속 무승(2무 1패)의 아쉬움은 털어내지 못했다. 승점 16을 쌓은 안양은 리그 9위에 자리했다. 이날 안양은 공수의 핵심인 마테우스와 토마스가 각각 퇴장 징계와 부상으로 나란히 결장하며 사실상 ‘차포’를 떼고 경기에 임했지만 후반 8분 아일톤의 선제골로 앞서갔다. 전북도 후반 30분 이승우의 동점 골로 응수하며 승부를 원점으로 돌렸지만 더 이상 골은 없었다.



반면 울산은 이날 이동경의 결승골을 앞세워 부천FC를 홈에서 1-0으로 제압하며 승점 23이 돼 전북에 승점 1차로 앞서며 2위로 올라섰다.



울산은 전반 24분 부천의 빌드업 과정에서 패트릭을 압박한 말컹이 볼을 빼앗아 크로스를 내줬고 골대 앞에 있던 이동경이 왼발로 방향을 바꿔 득점에 성공했다. 이동경의 시즌 4호 골이자 이날 경기의 결승 골이었다.

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