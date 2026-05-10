포항시, 산학연 협력 기반 확대…지역 주력산업·AI 전환 본격화

경북 포항시는 지역 산업의 AI 전환(AX)을 위해 대학·연구기관·기업과 연계한 산학연 협력 기반을 대폭 확대한다고 10일 밝혔다.

시는 지난 7일 한동대학교 제네시스랩에서 열린 ‘2026 AI 가속기 및 산학협력 포럼’에서 철강·바이오·로봇 등 지역 주력산업과 인공지능(AI) 기술을 접목하기 위한 협력 방향을 논의했다.

한동대학교는 지난 7일 한동대 제네시스랩에서 ‘2026 AI 가속기 및 산학협력 포럼’을 개최한 가운데 기념촬영을 하고 있다. 포항시 제공

이번 포럼은 AI 인프라와 지역 산업 수요를 연결하고 기업의 디지털 전환을 지원하기 위한 산학연 협력의 장으로 마련됐다. 이날 행사에는 포항시를 비롯 한동대학교, 포항테크노파크, 포미아, 포스텍 등 지역 주요 혁신기관과 AI 수요기업, 연구기관, 지역 기업 관계자 등 80여 명이 참석했다.

행사는 ▲AI 가속기 도입 성과 및 운영계획 발표 ▲한동대학교 AI 연구진 소개 ▲AI 산학협력 우수사례 발표 ▲AI 가속기 기술 소개 ▲기업·기관 간 네트워킹 등의 순으로 진행됐다.

이날 소개된 한동대학교 AI가속기 데이터센터는 데이터 분석과 AI 모델 학습, 기술 실증 등에 필요한 고성능 연산 인프라로, 지역 기업과 연구기관의 AI 활용을 촉진하고 지역 산업의 AI 전환을 이끌 핵심 기반으로 활용될 전망이다.

특히 고성능 AI 연산 인프라는 구축 비용이 높고 전용 공간, 운영 인력, 보안 환경 등이 함께 요구돼 개별 기업이나 연구기관이 자체적으로 구축하기에는 부담이 큰 실정이다.

이에 한동대학교 AI가속기 데이터센터는 지역 기업들이 연산 자원을 공동 활용하고 대학·연구기관과 함께 AI 기술을 실증할 수 있는 산학연 협력 플랫폼으로 의미를 갖는다.

포항시는 첨단 AI 연구개발이 가능한 한동대 AI가속기 데이터센터를 기반으로 철강·바이오·로봇 등 지역 핵심 산업 전반에 AI를 접목하는 산학연 협력을 본격화하고, 기업의 디지털 전환과 경쟁력 강화를 단계적으로 확대해 나갈 계획이다.

이상엽 일자리경제국장은 “AI는 지역 주력산업의 생산성과 안전성, 경쟁력을 높일 수 있는 핵심 기술”이라며 “지역 대학과 연구기관, 기업이 함께하는 산학연 협력 기반을 강화해 포항형 AI 산업 생태계를 지속적으로 확대해 나가겠다”고 말했다.

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