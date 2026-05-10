경기도, ‘K-바이오’ 이끌 전문인재 500명 키운다

경기도가 미래 전략산업인 바이오 분야의 경쟁력을 확보하기 위해 대규모 전문인력 양성에 나선다.

경기도와 경기도경제과학진흥원(경과원)은 산·학·연·병 협력 체계를 구축하고, 총 500명 규모의 교육생을 모집해 현장 맞춤형 인재로 육성할 계획이라고 10일 밝혔다.

경기도청

이번 프로그램은 한국바이오협회를 비롯해 분당서울대병원, 성균관대, 동국대, 을지대 등 학계와 의료계 전문기관이 참여해 내실을 기했다. 교육은 경과원 바이오산업본부의 전문 교육시설과 실습장을 활용해 이론 강의와 실무 실습이 병행된다.

교육 과정은 첨단 바이오산업의 수요를 반영해 11개 과정으로 구성됐다. 주요 과정으로는 바이오제품 분석기술, 그린 바이오산업 인력양성, 바이오 빅데이터(유전체) 분석과정, 바이오 공정개발 과정, 디지털 헬스케어 AI솔루션 개발 교육, 바이오헬스 전문가 양성 등이 포함된다.

도내 청년이나 경기도에 있는 대학 졸업(예정)자, 혹은 도내 기업 재직자라면 신청할 수 있다. 교육비는 전액 무료이며, 출석률 80% 이상인 수료생에게는 수료증이 발급된다. 특히 성적 우수자에게는 경기도지사상이나 경과원장상 수여의 특전이 주어진다. 취업 예정자에게는 관련 기업 및 기관으로의 연계 지원이 제공된다.

경과원 관계자는 “산·학·연·병과의 정책적 협력을 통해 첨단 바이오 분야의 미래 수요에 맞춘 전문인력을 양성할 것”이라며 “현장 기업과 수강생 모두가 만족할 수 있는 내실 있는 사업으로 추진하겠다”고 말했다.

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