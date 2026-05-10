‘이란 중재’ 지렛대 삼은 시진핑… 트럼프, 대만·무역 양보 받아낼까

중동 정세 불안으로 한 차례 연기됐던 도널드 트럼프 미국 대통령의 방중이 14·15일 진행될 전망이다. 미국 대통령의 중국 방문은 트럼프 대통령 집권 1기 때인 2017년 11월 이후 9년 만이고, 시진핑 중국 국가주석과의 만남은 지난해 10월30일 부산에서 아시아태평양경제협력체(APEC·에이펙) 정상회의 후 약 6개월 만이다.

도널드 트럼프 미국 대통령(왼쪽)과 시진핑 중국 국가주석. 로이터연합뉴스

홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)는 10일 이란 전쟁 여파 등으로 부산 에이펙 계기 정상회담 때보다 트럼프 대통령의 힘이 빠졌다는 전문가들의 견해를 보도했다. 매체는 앞서 트럼프 대통령이 부산 회담 직후 방중 계획을 밝혔는데, 당시에는 트럼프 대통령이 우위에 있었지만 지금은 상황이 바뀌었다고 분석했다. 이에 이란 전쟁·관세·수출통제·대만 등의 이슈에서 중국 측이 미국의 양보를 더 강하게 요구할 가능성이 거론된다.



이란 전쟁은 미·중이 힘겨루기를 하는 주요 이슈다. 미국과 이란 사이에서 중재자 역할을 자임하며 외교적 존재감을 키우는 중국은 지난 6일 아바스 아라그치 이란 외무장관을 베이징으로 초청해 왕이 중국공산당 중앙외사판공실 주임 겸 외교부장과 회담을 가지는 등 이란과 소통을 이어가고 있다.



미국은 중국의 영향력을 인정하면서도 이를 압박의 도구로 삼고 있다. 트럼프 대통령은 개전 초반부터 중국과 이번 전쟁을 연관 지으려는 제스처를 보여왔고, 이후에도 중국에 대한 호르무즈해협의 중요성을 부각하거나 중국의 이란 지원 정황을 언급하며 시 주석을 압박했다. 이달 들어서는 이란의 석유 제품 수입 창구로 지목된 중국 기업들을 잇따라 제재하고 있다. 미국 재무부는 8일에도 이란의 무기·드론 생산 지원에 관여한 중국과 홍콩 기업·개인 등 10곳을 제재했다고 발표하기도 했다. 이는 이란의 군수 산업 공급망을 겨냥한 제재로, 이란이 드론과 미사일 제작에 필요한 물자를 확보하기 어렵게 만든 조치다.



스콧 베선트 미국 재무장관은 “중국이 건설적인 역할을 해야 한다”며 호르무즈해협 위기 해결을 위한 중국의 책임을 부각했다. 마코 루비오 미 국무장관 역시 “이란의 해협 봉쇄 중단은 수출 주도형 경제인 중국을 위한 일”이라며 이란을 설득하라고 촉구했다.



무역 전쟁 해법이 나올지도 관심사다. 트럼프 대통령과 시 주석은 지난해 부산 정상회담에서 트럼프 2기 출범 이후 반년 넘게 이어졌던 무역 갈등을 잠정 봉합하고, 보복 관세·희토류·펜타닐 등 주요 의제에 관해 1년 시한의 휴전 합의를 했다. 하지만 양국의 후속 논의는 부산 회담 이후 뜸해졌다. 올해 2월 말 미국·이란 전쟁이 발발한 뒤로 트럼프 대통령의 관심이 중동으로 옮겨갔기 때문으로 보인다.



미국은 최근 중국에 대한 반도체 장비 수출통제 등으로 정상회담 전 기싸움에 나섰고, 중국은 지난달 말 희토류 통제 수위를 끌어올리는 규정을 발표하며 맞불을 놓은 상태다.



중국이 자국 이익의 ‘레드라인’으로 규정한 대만 문제도 빠질 수 없는 의제다. 루비오 장관은 “대만은 대화 주제가 될 것이라고 확신한다”고 했다. 미·중 간 주요 이슈 중 하나인 대만 문제는 지난해 부산 정상회담에서 거론되지 않았는데, 외교가에선 시 주석이 이번 정상회담에서 이란 중재를 지렛대로 협상력을 높이려고 시도하는 만큼, 대만 무기 판매 중단 등 미국을 향한 요구 목소리가 더 커질 것이라는 전망이 나온다.

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