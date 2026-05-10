안규백 “전작권 전환 속도 문제없다”

지난해 7월 취임 후 처음으로 미국 방문에 나선 안규백 국방부 장관이 속도감 있는 전시작전통제권 전환을 강조했다. 이재명 대통령과 도널드 트럼프 미국 대통령이 지난해 합의한 한국의 핵추진잠수함 도입을 “반드시 해결해야 할” 과제라며 올해 상반기 내 후속 협상 개시 의지를 밝혔다.

미국을 방문하는 안규백 국방부 장관이 10일 인천국제공항 제2터미널에서 취재진 질문에 답하고 있다. 연합뉴스

안 장관은 14일까지 예정된 미국 방문을 위해 10일 인천국제공항에서 출국하며 기자들과 만나 이같이 밝혔다. 그는 11일(현지시간) 워싱턴에서 피트 헤그세스 미국 국방부(전쟁부) 장관과 회담을 가질 예정이다. 미국 해군성 장관 대행, 상원 군사위원장 및 간사, 해양력소위원장 등 미국 정부와 의회 인사들도 만날 계획이다.



안 장관은 이날 전작권 전환과 관련해 “한·미 당국자는 2015년도에 전작권 전환과 관련해 조건에 기초한 합의 하에 상당한 진척을 이루었다”며 “그런 측면에서 전작권 전환에 속도를 내는 것은 크게 문제가 없다고 생각하고 있다”고 말했다. 양국은 2015년 제47차 한·미안보협의회(SCM)에서 ‘조건에 기초한 전작권 전환계획’(COTP)에 합의하고 전작권 전환을 추진해 왔다. 우리 정부는 2028년을 목표로 전작권 전환 관련 작업을 진행 중인 것으로 알려졌다. 그러나 최근 제이비어 브런슨 주한미군사령관이 미 의회 청문회에서 2029년 1분기를 목표 시점으로 언급하며 인식차가 드러났다.



안 장관은 핵잠 건조 협력에 대해서는 “후속 조치를 이행하는 것이 굉장히 중요하다”고 강조했다. 특히 “상반기 내에 1차 협상 개시를 기대할 수 있냐”는 질문에 “당연하다”고 못 박았다. 한·미 정상은 지난해 회담을 갖고 한국의 핵잠 건조에 협력한다는 데 합의했으나 이후 후속 협상이 좀처럼 궤도에 오르지 않고 있다.



미국이 호르무즈해협 통항 재개를 위한 한국의 참전을 요구하고 있어 이 문제 또한 주요 논의 사안이 될 것으로 보인다. 트럼프 대통령은 한국을 특정해 통항 재개를 위한 작전 참여를 채근하며 불만을 표시하기도 했다.



한·미는 안 장관 방미 기간과 맞물리는 12∼13일 차관보급 회의체 ‘통합국방협의체’(KIDD) 회의도 개최한다. KIDD 회의에서도 전작권 등 안보현안 전반이 논의되는데 안 장관이 별도로 방미하는 것은 고위급 협의를 통한 변곡점 마련 필요성을 의식한 것 아니냐는 관측도 제기된다.

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