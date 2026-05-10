박민식·한동훈 동시 개소식… 600m 거리 두고 신경전 치열 [6·3 지방선거]

6·3 지방선거와 함께 치러지는 국회의원 재보궐선거 최대 격전지로 꼽히는 부산 북구갑의 3파전이 본격화됐다. 국민의힘 박민식 후보와 무소속 한동훈 후보는 10일 같은 시각 선거사무소 개소식을 열며 초반 기싸움에 나섰고, 더불어민주당 하정우 후보도 뒤이어 개소식을 열며 3파전 구도가 선명해졌다.

두 손 번쩍 국민의힘 장동혁 대표와 부산 북갑 국회의원 보궐선거에 출마한 박민식 후보 등이 10일 부산 북갑에서 열린 박 후보 선거사무소 개소식에서 참석자들과 손을 맞잡고 번쩍 든 채 기념촬영을 하고 있다. 앞줄 왼쪽부터 국민의힘 정동만 의원, 박형준 부산시장 후보, 장 대표, 박 후보, 송언석 원내대표. 부산=뉴스1

박 후보와 한 후보는 이날 오후 2시 부산 북구 덕천동에 마련한 각자의 선거사무소에서 개소식을 열었다. 두 후보의 선거사무소는 약 600m 거리로, 걸어서 10분가량 떨어져 있다. 박 후보 개소식은 국민의힘 지도부가 대거 집결한 ‘세 과시’ 성격이 짙었다. 장동혁 대표와 송언석 원내대표 등 당 지도부가 총출동했다. 김기현·권영세·나경원·안철수·조배숙 의원 등 중진의원을 비롯해 박성훈·주진우·곽규택·박수영·백종헌 의원 등 부산 지역 의원들과 박형준 부산시장 후보도 참석했다. 당 지도부와 중진이 대거 참석하며 단일대오를 보여주려 했지만, 친한(친한동훈)계 의원들은 얼굴을 비추지 않으면서 ‘한 지붕 두 가족’ 분열상을 숨기지 못했다.



장 대표는 박 후보에 대해 “베트남전 참전했다 전사한 참전용사의 아들이자 6남매를 홀로 키워 내신 위대한 어머니의 아들인 박민식 후보를 응원하기 위해 이 자리에 왔다”며 “북구가 키워낸 진짜 북구사람 박민식”이라고 치켜세웠다.

부산 북구갑 국회의원 보궐선거에 출마한 한동훈 무소속 후보가 10일 오후 부산 북구에서 열린 선거사무소 개소식에서 주먹을 불끈 쥐고 있다. 뉴스1

장 대표의 발언은 곧장 상대 후보들을 겨냥했다. 그는 민주당 하 후보에 대해 “정치를 모르는 사람이고, 이재명 대통령이 찍어서 내려보낸 후보”라며 “대한민국을 통째로 망가뜨리고 있는 이재명 대통령과 같이 일하다가 이 대통령이 찍어 내려보낸 후보”라고 꼬집었다. 무소속 한 후보를 겨냥해서는 “그동안 국민의힘에게 실망하신 것 잘 알고 있다. 이는 우리끼리 갈등하고 분열했기 때문”이라며 “갈등과 분열의 씨앗을 뿌린 사람이 아니라 박민식 후보처럼 굳건하게 보수를 지켜온 사람이 보수 정당을 새롭게 만들어야 한다”고 강조했다.



박 후보도 한 후보를 직접 겨눴다. 그는 “누구는 ‘당을 바꾸겠다, 보수를 바꾸겠다. 그래서 북구에 왔다’고 했는데 그게 무슨 말인지 저는 모르겠다”며 “저는 그저 저 박민식을 다시 안아준 북구 주민에게 죽을 각오로 보답하겠다”고 말했다.

주먹 불끈 더불어민주당 정청래 대표와 한병도 원내대표가 10일 서울 여의도 국회에서 열린 대한민국 국가 정상화 선거대책위원회 출범식에서 공동선대위원장들과 함께 응원 구호를 외치고 있다. 민주당은 ‘대한민국 국가 정상화, 일 잘하는 지방정부’를 선거 구호로 내걸었다. 앞줄 왼쪽부터 한 원내대표, 정 대표, 이시종 전 충북지사. 허정호 선임기자

반면 한 후보 개소식은 친한계 의원들의 해당 행위 논란 등을 의식한 듯 국민의힘 원내 인사 없이 지역 주민들과 지지자들이 함께하는 방식으로 치러졌다. 당초 친한계 의원들의 참석이 거론됐지만, 한 후보가 참석을 만류하면서 원내 인사들의 모습은 보이지 않았다.



한 후보는 이날 “늘 후순위였던 북구를 진짜 ‘갑’으로 바꾸겠다”며 “여러분이 저를 받아주신 것에 대해 그 의미가 뭔지, 얼마나 큰 숙제인지 이해하고 있다. 북구의 미래를 여러분과 함께 열겠다”고 목소리를 높였다.



한 후보는 박 후보 개소식과의 차별화도 시도했다. 그는 “오늘 우리의 개소식은 다른 개소식과 다르다”며 “힘센 사람 모아 놓고 말 한 번 시키고 그걸 언론에 자랑하는 것, 솔직히 저도 얼마 전까지만 해도 그렇게 하려고 했다”고 말했다. 이어 “그런데 한 분을 만나고 생각이 바뀌었다”며 “이 근처에서 채소 장사를 하며 제게 찰밥 도시락을 만들어 주셨던 어머님”이라고 참석한 지역 주민을 소개했다. 한 후보는 “이렇게 우리 개소식을 전적으로 주민과의 축제로 바꾸게 됐다”며 “어머님 같은 분을 위해 북구를 획기적으로 바꾸겠다는 약속을 드리겠다”고 강조했다.

하정우 더불어민주당 부산 북구갑 국회의원 보궐선거 후보가 10일 부산 북구의 한 건물에서 자신의 선거사무소 개소식을 열고 전재수 부산시장 후보로부터 '북구의 미래'라고 적힌 배턴을 넘겨받은 뒤 손을 들어 인사하고 있다. 뉴시스

서병수 명예선대위원장은 “한 후보는 엘리트 출신이어서 제가 걱정을 많이 했는데 제 생각이 틀렸다는 걸 몸소 보여주셨다”며 “박민식 국민의힘 후보보다도 가장 정통보수에, 국민의힘과 같이 하는 후보”라고 힘을 보탰다.



민주당 하정우 후보도 오후 3시에 선거사무소 개소식을 열고 세몰이에 가세했다. 하 후보의 개소식에는 이른바 ‘오빠 논란’을 빚은 정청래 대표 등 당 지도부는 참석하지 않았지만, 지역구 현역이었던 전재수 부산시장 후보가 참석해 힘을 실었다.

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