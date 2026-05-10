‘블핑’ 리사, 북중미월드컵 개막 무대 오른다

걸그룹 블랙핑크 멤버 리사(사진)가 다음 달 열리는 2026 북중미 월드컵 개막식 무대에 오른다.



미국 뉴욕타임스 자회사 스포츠 매체 디 애슬레틱은 8일(현지시간) 리사가 국제축구연맹(FIFA)과 공연 계약을 맺었다고 보도했다.



이번 월드컵은 미국·캐나다·멕시코 3국 공동 개최로, 개막 행사도 세 차례로 나뉘어 열린다. 리사는 미국 로스앤젤레스(LA) 소파이 스타디움에서 열리는 미국-파라과이 경기를 앞두고 케이티 페리, 퓨처 등과 함께 공연할 예정이다.



캐나다 토론토 개막식에는 마이클 부블레, 앨라니스 모리셋 등이, 멕시코 아스테카 스타디움 개막식에는 록밴드 마나, 알레한드로 페르난데스, 벨린다, 타일러 등이 등이 출연한다. 미국·캐나다 무대는 각각 13분, 멕시코 무대는 16분 30초 분량으로 계획된 것으로 전해졌다.



K팝 가수가 월드컵 개막식 무대에 서는 것은 이번이 두 번째다. 앞서 방탄소년단(BTS) 정국은 2022 카타르 월드컵 개막식에서 공식 사운드트랙 ‘드리머스’를 선보인 바 있다. 태국 출신인 리사는 2016년 블랙핑크로 데뷔해 솔로 활동을 병행하고 있다. 2021년 발매한 솔로 싱글 ‘라리사(LALISA)’는 첫 주에 73만6000여장의 판매고를 올리며 K팝 여가수 가운데 최고 기록을 세우기도 했다.

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