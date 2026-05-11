[이코노 브리핑] 생보업계, 전세사기피해 청년 지원금 외

생보업계, 전세사기피해 청년 지원금

생명보험 업계가 전세사기 피해 청년의 학자금 대출 상환 부담을 덜어주기 위해 지원에 나선다. 생명보험사회공헌위원회는 한국장학재단과 업무협약(MOU)을 맺고 이 같은 내용의 지원 사업을 추진한다고 10일 밝혔다. 이번 사업은 전세사기 피해 청년의 경제적 회복과 사회 진출을 돕기 위한 취지로, 생명보험 업계 공동 재원으로 사업비 1억원을 지원할 예정이다. 지원 대상은 전세사기피해자로 결정된 만 30세 미만, 일반상환 학자금 대출잔액이 100만원 이상인 이들이다.

하나금융, 경희대와 청년 창업가 육성

하나금융그룹은 경희대학교와 지역 청년 창업 활성화를 위한 업무협약을 체결하고, 그룹의 청년 창업가 발굴·육성 프로그램인 ‘하나 소셜벤처 유니버시티’ 5기를 모집한다고 10일 밝혔다. 전국 거점 대학 청년들의 아이디어를 실전형 창업이 되도록 교육하고, 지역 특화 아이템을 발굴해 정착형 창업 인재를 양성한다.

국세청, 탈세 혐의 하나금융 세무조사

국세청이 하나금융지주와 하나은행에 대한 세무조사에 착수한 것으로 알려졌다. 10일 금융권에 따르면 서울지방국세청 조사4국은 지난 8일 서울 중구 하나금융지주와 하나은행 본사에 인력을 투입해 세무조사를 벌였다. 하나금융이 세무조사를 받는 것은 2022년 정기 세무조사 이후 이번이 처음이다. 국세청은 하나금융 측이 세금을 탈루한 혐의를 포착하고 비정기 세무조사에 나선 것으로 전해졌다.

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