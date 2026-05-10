민주당 “김관영 영구 제명...복당 절대 없어” [6·3의 선택]

더불어민주당이 전북특별자치도지사 재직 중 ‘대리비 지급 의혹’으로 제명된 후 무소속 출마를 선언한 김관영 후보를 겨냥해 “영구 복당 불허 대상자”라고 강조하고 나섰다. 김 후보를 돕는 당 소속 인사들에게는 조치를 취하겠다고도 했다.

무소속 김관영 전북특별자치도지사 예비후보가 8일 전북도의회에서 내란 방조 사건 무혐의에 대한 기자회견을 하고 있다. 연합뉴스

당 총괄선대본부장을 맡고 있는 조승래 사무총장은 10일 기자간담회를 연 자리에서 “민주당이라는 공당은 본인 마음대로 들락날락할 수 있는 정당이 아니다”며 이같이 밝혔다. 조 사무총장은 “김 후보는 무소속으로 출마하는 경우 공천 불복이며 당헌당규에 따라 영원히 복당이 불가능하다는 점을 분명히 말씀드린다”고도 했다.

김 후보는 지난해 11월 도내 한 식사자리에서 대리비 명목으로 청년들에 현금을 나눠준 모습이 영상으로 지난달 공개되면서 당에서 제명되 당내 경선 기회 도전을 부여받지 못했다. 이후 김 후보는 전북지사 후보로 선출된 이원택 후보도 경선과정에서 ‘식사비 대납 의혹’이 불거졌지만 당 지도부가 이를 제대로 조사하지 않았다며 “명백한 이중잣대”로 규정하며 무소속 출마를 선언했다. 이와 관련 조 사무총장은 김 후보를 겨냥해 “현금 봉투를 들고 다니며 나눠준 행위가 어떻게 정상적일 수 있나. 모든 금품 살포가 ‘삼촌의 마음’ ‘이모의 마음’이라고 하면 면죄부가 될 수 있나”라며 “김 지사가 그런 상식을 가지고 있다면 정치할 자격도, 도지사를 할 자격도 없다”고 비판했다.

아울러 김 후보측이 2차 종합특검이 자신에게 내란방조 무혐의 결정을 내린 것을 놓고 당 지도부 책임론 주장을 한 것에 대해 조 사무총장은 법적 대응을 검토하고 있다고 했다. 조 사무총장은 “김 후보가 자신을 컷오프하려 ‘내란 프레임’을 씌웠다고 황당한 주장을 하는데 명백한 허위”라면서 “법률적 대응까지도 검토하고 있다고 분명히 말씀드린다”고 했다. 김 후보 선대위는 이날 논평에서 “민주당 이원택 예비후보가 줄기차게 내란 프레임을 씌워 김관영 후보를 컷오프시키려 했고, 정청래 지도부 역시 한통속이 돼 권한을 행사해온 게 주지의 사실”이라며 “그 주장이 거짓임이 판명난 만큼 정청래 지도부는 연대 책임을 지라”고 주장했다.

조 사무총장은 이날 비공개 최고위원회의에서 ‘6·3 공정선거 조사특별위원회(가칭)’를 설치하기로 결정한 것을 공개했다. 민주당은 위원회를 통해 당원이 다른 정당이나 무소속 후보를 지원하는 행위가 발견되면 조처를 하고, 지방선거에 기여도에 따라 추후 평가하겠다는 방침이다. 위원장은 조 사무총장이 맡는다. 조 사무총장은 “당인은 선당후사가 기본인데, 선사후당하는 태도를 당에서 용납할 수 없다는 점을 분명히 말씀드리고자 특별위원회를 설치했다”고 설명했다.

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