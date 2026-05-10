“민주당 후보 아닌 조국, 분열 야기”…불편한 기색 내비친 與 [6·3의 선택]

더불어민주당은 10일 경기 평택을 보궐선거에 출마한 조국혁신당 조국 후보가 민주당 김용남 후보에 대한 공세를 이어가는 것과 관련해 “민주진보 진영 내 분열을 야기할 뿐”이라고 비판했다.

더불어민주당 김용남 평택시을 재선거 국회의원 후보가 6일 국회 소통관에서 '100만 평택 대도약 비전'을 발표하고 있다. 연합뉴스

박지혜 대변인은 이날 서면브리핑에서 “조 후보와 조국혁신당은 대승적으로 길게 보고 통합의 정치를 실천해야 한다”며 이같이 밝혔다.

박 대변인은 “평택을 보궐선거 과정에서 나타나는 조 후보와 조국혁신당의 행보가 민주진보 진영의 화합을 바라는 시민들의 우려를 낳고 있다”며 “민주당의 후보가 아님에도 가장 민주당스러운 후보를 자처하고, 민주개혁 진영의 승리를 외치지만 정작 민주당 후보를 향해 네거티브 공세를 펼치는 것은 납득하기 어려운 자기모순”이라고 지적했다.

이어 “특히 국민의힘 제로’를 내세우면서도 정작 주공격의 화살을 김 후보에게 겨누고 있다”며 “이러한 정치는 대의를 위한 연대의 길과는 거리가 멀다”고 비판했다.

그러면서 “지금 평택 시민들이 바라는 것은 민주진보 진영 내부를 향한 날 선 공방이 아니라 평택의 발전을 위한 구체적인 청사진과 비전”이라며 “조 후보와 조국혁신당은 민주진보 진영 내부로 향한 포구를 내란에 대해 제대로 사과와 반성조차 없는 당에서 공천한 후보에게 돌려야 할 것”이라고 강조했다.

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