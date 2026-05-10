짜릿한 발차기 K-스포츠... 남산골한옥마을 태권도 공연 [한강로 사진관]

한강로 사진관은 세계일보 사진부 기자들이 만드는 코너입니다. 우리가 세상을 보는 방법은 다양합니다. 눈으로도 보고 귀로도 듣습니다. 간혹 온몸으로 느끼기도 합니다. 사진기자들은 매일매일 카메라로 세상을 봅니다. 취재현장 모든 걸 다 담을 순 없지만 의미 있는 걸 담으려고 합니다. 그리고 조금은 사심이 담긴 시선으로 셔터를 누릅니다. 다양한 시선의 사진들을 엮어 사진관을 꾸미겠습니다.

10일 서울 남산골한옥마을을 찾은 관람객들이 경민대학교 태권도 시범단의 태권도 공연을 즐기고 있다. 서울시는 10월 18일까지 남산골한옥마을 천우각에서 매주 주말 오후 2시와 4시에 태권도 상설 공연을 진행한다.

10일 서울 남산골한옥마을을 찾은 관람객들이 경민대학교 태권도 시범단의 태권도 공연을 즐기고 있다. 서울시는 10월 18일까지 남산골한옥마을 천우각에서 매주 주말 오후 2시와 4시에 태권도 상설 공연을 진행한다.

10일 서울 남산골한옥마을을 찾은 관람객들이 경민대학교 태권도 시범단의 태권도 공연을 즐기고 있다. 서울시는 10월 18일까지 남산골한옥마을 천우각에서 매주 주말 오후 2시와 4시에 태권도 상설 공연을 진행한다.

10일 서울 남산골한옥마을을 찾은 관람객들이 경민대학교 태권도 시범단의 태권도 공연을 즐기고 있다. 서울시는 10월 18일까지 남산골한옥마을 천우각에서 매주 주말 오후 2시와 4시에 태권도 상설 공연을 진행한다.

10일 서울 남산골한옥마을을 찾은 관람객들이 경민대학교 태권도 시범단의 태권도 공연을 즐기고 있다. 서울시는 10월 18일까지 남산골한옥마을 천우각에서 매주 주말 오후 2시와 4시에 태권도 상설 공연을 진행한다.

10일 서울 중구 남산골한옥마을을 찾은 관람객들이 경민대학교 태권도 시범단의 태권도 공연을 즐기고 있다.

올해는 국기원을 비롯해 국방전투태권도연구소, 태권코레오, 경민대학교 태권도 시범단 등 총 10개의 팀이 참여해 절도 있는 태권도 정통 시범과 창작·융합 공연 등 다채로운 무대를 선보인다.

서울시는 오는 10월 18일까지 남산골한옥마을 천우각에서 매주 주말 오후 2시와 4시에 태권도 상설 공연을 진행한다. 6월부터는 외국인 관광객을 위한 특화 프로그램도 운영한다. 태권도 도복을 정식으로 갖춰 입고 기본동작과 격파 등을 배우는 시간으로, 매주 일요일 상설공연 종료 후 약 30분간 진행한다. 현장 체험존에는 '태권 펀치'와 '발차기' 등 디지털 타격 측정 장비를 설치해 시민 누구나 태권도 동작을 게임처럼 즐겁게 습득할 수 있도록 한다.

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