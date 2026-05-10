파키스탄서 무장단체 차량폭탄 테러…경찰관 12명 사망

아프가니스탄 국경과 가까운 파키스탄 북서부에서 무장단체가 경찰 초소를 겨냥한 폭탄 테러를 저질러 경찰관 12명이 숨졌다.



10일(현지시간) 로이터·AP·AFP 통신 등에 따르면 전날 오후 파키스탄 북서부 카이버 파크툰크와주에 있는 반누 외곽 지역에서 자살 폭탄 테러가 발생했다.

EPA 연합뉴스 자료사진

테러범이 폭발물을 실은 차량을 몰고 경찰 초소로 돌진했고, 이어 무장단체 조직원들이 초소 내부로 침입해 경찰관들에게 총을 쐈다.



이후 경찰관들을 지원하기 위해 출동한 보안 기관 요원들을 대상으로 무장단체의 매복 공격도 이어졌다.



파키스탄 경찰은 여러 차례 폭발과 총격전 끝에 경찰관 12명이 사망하고 5명이 다쳤으며, 검문소뿐만 아니라 인근 주택 여러 채가 파손됐다고 밝혔다.



이번 테러 공격으로 파키스탄 당국은 반누의 공공병원에 비상사태를 선포했다.



현지 경찰 소식통에 따르면 무장단체 조직원들은 이번 공격 때 소형드론도 사용했으며 경찰 무기를 훔쳐 달아났다.



반누 경찰 관계자인 무하맛 사자드 칸은 "경찰관 12명이 사망한 사실이 확인됐다"며 "경찰관 1명은 실종 상태"라고 말했다.



카이버 파크툰크와주는 아프가니스탄과 국경을 맞댄 곳으로 파키스탄탈레반(TTP) 등 극단주의 세력이 활동해 파키스탄에서도 테러 사건이 가장 많이 일어나는 지역으로 꼽힌다.



파키스탄에서는 최근 몇 년 동안 아프가니스탄과 가까운 국경 지역에서 무장단체의 공격이 급증했고, TTP의 소행으로 알려졌다.



수니파 이슬람 무장단체가 모여 결성한 극단주의 조직인 TTP는 파키스탄 정부 전복과 이슬람 율법인 '샤리아'에 따른 국가 건설을 목표로 한다.



이들은 아프가니스탄 탈레반과는 다르지만, 비슷한 이념을 공유하며 오랫동안 협력 관계를 유지하는 것으로 전해졌다.



또 아프가니스탄에 주요 은신처를 둔 채 파키스탄을 오가며 각종 테러 활동을 하는 것으로 알려졌다.



이에 파키스탄은 아프가니스탄 탈레반 정권이 국경 인근에서 무장단체의 활동을 묵인하고 있다고 비판해왔고, 아프가니스탄은 이를 부인하면서 지난해 10월과 올해 2∼3월에는 파키스탄과 무력 충돌까지 벌였다.



이후 양국은 지난달 중국 중재로 신장위구르자치구 우루무치에서 비공식 회담을 열어 사태를 악화시키는 행위를 하지 않는 데 동의했지만, 휴전 협정을 체결하지는 않았다.

<연합>

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