신세경, 염헤란→ '왕사남' 전미도 제치고 여자 조연상 수상

신세경이 백상예술대상에서 영화 부문 여자 조연상을 수상했다. 뉴시스

배우 신세경이 ‘제62회 백상예술대상’에서 영화 ‘휴민트’로 영화 부문 여자 조연상을 거머쥐었다.

지난 8일 오후 서울 강남구 코엑스 D홀에서 개최된 ‘제62회 백상예술대상’에서 신세경은 영화 ‘휴민트’를 통해 쟁쟁한 후보들을 제치고 수상의 영광을 안았다. 블라디보스토크의 차가운 현실 속에서 스스로의 운명을 개척하는 ‘채선화’ 역을 맡아 파격적인 변신과 스크린을 장악하는 카리스마를 보여준 결과다.

트로피를 품에 안은 신세경. 더프레젠트컴퍼니 제공

트로피를 거머쥔 신세경은 “상 받을 거라는 생각을 전혀 안 하고 와서 머릿속이 새하얘졌다”며 떨리는 마음을 전했다. 이어 “영화를 만드는 모든 과정에 함께해 주신 배우분들과 ‘휴민트’ 팀원분들께 진심으로 감사드린다”라고 함께 고생한 동료들에게 공을 돌렸다.

동료와 가족, 팬에게 공을 돌린 신세경. 더프레젠트컴퍼니 제공

특히 신세경은 오랜 시간 묵묵히 걸어온 배우로서의 진솔한 소회를 밝혀 뭉클함을 자아냈다. 그는 “짧지 않은 시간 이 일을 하면서 제법 건강한 사람으로 성장하게 도움을 준 분들, 가족, 친구들, 소속사 식구들 모두에게 감사하다”며 “느린 호흡을 가진 배우지만 묵묵히 기다리고 응원해 주신 팬들 덕분에 잘 자랐고 잘 살아가고 있다. 앞으로도 성실하고 묵묵하게 제 할 일 열심히 하겠다”는 진심 어린 다짐을 전했다.

신세경은 영화 ‘휴민트’에서 북한 식당 종업원이자 휴민트인 ‘채선화’로 분해 이른바 ‘주체적 생존자’로 열연했다. 특유의 고전적인 우아함 속에 날 선 생존 본능을 녹여낸 그의 연기는 관객들을 스크린 속으로 깊숙이 끌어들였다.

영화 '휴민트'로 여자 조연상을 받은 신세경. NEW 제공

특히 조인성, 박정민 등 묵직한 에너지를 지닌 배우들 사이에서도 밀리지 않는 단단한 기개와 섬세한 감정 조율은 극의 서사를 이끄는 핵심 동력이 되었다는 극찬을 받았다.

평단과 관객들은 영화 개봉 당시부터 “신세경의 재발견”, “등장만으로 공기의 흐름을 바꾸는 배우”라는 찬사를 보내왔으며, 이번 수상은 그의 필모그래피 중 가장 강렬한 ‘인생 캐릭터’를 구축했음을 다시 한 번 공인하는 결정적인 지표가 됐다. 장르와 캐릭터에 국한되지 않고 자신만의 속도로 내실을 다져온 그가 앞으로 또 어떤 행보로 대중을 놀라게 할지 귀추가 주목된다.

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