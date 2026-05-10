인천관광공사, 지역 어르신에 따뜻한 나눔 ITO 봉사활동

인천관광공사가 다양한 나눔 활동을 지속하며 공기업의 사회적 책임 실천에 앞장서고 있다. 그 중심에 소외계층을 위한 생필품 지원, 농가 일손돕기 등을 벌이는 2023년 출범한 ‘ITO 봉사단’이 있다.

10일 인천관광공사에 따르면 임직원으로 구성된 ITO 봉사단이 지난 8일 지역 어르신들과의 따뜻한 동행을 진행했다. 성미가엘종합사회복지관과 협력해 중구 지역 어르신들 대상의 사회공헌을 펼쳤다. 지난해에 이은 두 번째 손길로 지속적인 상생협력 차원에서 마련됐다.

이날 복지관 내 노인 무료급식소에서 배식을 보조하고, 거동이 불편한 가정을 직접 찾아가 도시락 전달 및 수거도 담당했다. 또한 어버이날을 맞아 감사와 존경의 마음을 담아 카네이션과 간식꾸러미를 건네며 온정을 나눴다.

유지상 인천관광공사 사장은 “가정의 달 5월을 맞아 모든 시민들의 가정에 건강과 행복이 가득하길 바란다”며 “앞으로도 지역사회와 훈훈한 온기를 나누며 시민 곁에서 신뢰받는 공기업이 되도록 노력할 것”이라고 말했다.

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