이연, 아이유 미담 공개…"나 만날 땐 돈 쓸 생각하지마"

배우 이연이 절친 아이유의 미담을 공개했다.

9일 방송된 MBC 예능 프로그램 '전지적 참견 시점'에는 드라마 '21세기 대군부인'에서 아이유의 비서 역으로 출연 중인 이연이 게스트로 출연했다.

이날 방송에선 이연과 아이유의 동반 화보 촬영 현장이 공개됐다.

두 사람은 드라마를 통해 인연을 맺은 뒤 절친으로 지내고 있다고.

촬영 도중 바닥에 누운 이연은 "지쳤단 말이다. 지금 당장 지은 선배네 집에 가서 자고 싶다"고 말했고, 아이유는 "너가 자는 방이 아늑하다. 우리 집에는 너의 전용 잠옷도 있다"고 답했다.

이에 이연은 "전용 바디로션도 있다. 샴푸와 린스도 갖다 놔야겠다"고 너스레를 떨었다.

스튜디오에서 이연은 "지은 선배한테 너무 고맙다. 제가 초반에 대접을 하고 싶다고 밥을 샀었는데, 어느 날 선배가 진지하게 '그렇게 기분대로 돈 쓰다가 돈 못 모은다'고 이야기하더라. 저한테 '나 만날 때는 돈 쓸 생각 하지말고 와라'고 해줬다"고 말했다.

그러면서 "집에 지은 선배가 준 선물이 가득하다. 촬영할 때 준 스피커, 여권 케이스까지"라고 자랑했다.

<뉴시스>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지