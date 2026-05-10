‘한동훈 지원’ 비판한 홍준표에… 한지아 “모진 말보다 통합을” [6·3의 선택]

국민의힘 한지아 의원이 부산 북구갑 국회의원 보궐선거에 무소속으로 출마한 한동훈 전 국민의힘 대표 지원을 비판한 홍준표 전 대구시장을 향해 “보수진영의 어른답게 통합과 화합에 앞장서는 모습을 보여달라”고 촉구했다.

부산 북갑 보궐선거에 무소속으로 출마를 선언한 한동훈 전 국민의힘 대표가 지난 4일 오후 부산 북구선거관리위원회에서 예비후보 등록을 마친 뒤 한지아 국민의힘 의원과 악수하고 있다. 뉴스1

한 의원은 이날 페이스북에 “과거 대표님(홍 전 시장)께서 공천 과정의 부당함을 문제 삼으며 무소속 출마를 선택하셨을 때, 곁에서 함께했던 많은 분들 또한 당의 가치와 소신을 지키려 했던 것으로 저는 기억한다”며 이같이 밝혔다.

홍 전 시장은 지난 2020년 21대 총선에서 무소속으로 대구광역시 수성을에 출마해 당선된 바 있다. 당시 무소속으로 출마한 홍 전 시장을 지지한 이들과 한 의원 등 친한(친한동훈)계 의원들이 한 후보를 지지하는 건 다르지 않다는 취지로 풀이된다.

한 의원은 “저 역시 국민의힘 비례대표를 신청하며 우리 당이 추구하는 자유민주주의, 법치주의, 약자를 보듬는 따뜻한 공동체의 가치 구현에 충실하겠다고 약속했다”며 “비민주적인 통보식 당론, 또는 권력만을 지키려고 당의 시스템을 이용하는 세력을 무조건 따르겠다고 약속한 적은 없다”고 강조했다. 이어 “물론 국회의원으로서 국익을 최우선에 두겠다고 국민께 선서도 했다”고 덧붙였다.

그는 “대표님께서 누구보다 정치의 무게와 책임을 잘 아시는 만큼, 조금 더 넓게 이해해주시면 감사하겠다”며 “보수의 큰 어른답게 모진 말씀보다는, 보수 통합과 화합을 위해 앞장서주시길 부탁드린다”고 호소했다.

앞서 홍 전 시장은 부산 북갑 보궐선거에서 박민식 국민의힘 후보가 아닌 무소속 한동훈 후보를 지지하겠다고 밝힌 친한계 의원들을 겨냥해 “비례대표 의원은 선출직이 아니고 당이 임명하는 지명직에 불과한데 그런 사람들이 당의 총의는 무시하고 자기를 임명해 준 사람을 쫓아다니니 마땅히 제명해야 한다”고 비판했다.

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