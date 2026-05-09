개혁신당 김성열 하남갑 출마…“노무현의 탕아·윤석열 경호원보다 미래 선택해야” [6·3의 선택]

김성열 개혁신당 최고위원이 경기 하남갑 국회의원 보궐선거에 참전한다. 더불어민주당 이광재 후보, 국민의힘 이용 후보와 3파전을 벌일 전망이다.

김 최고위원은 9일 세계일보와 통화에서 “노무현의 탕아, 윤석열의 경호원보다는 미래를 선택하는 게 낫다”며 두 후보를 동시에 겨냥했다.

김성열 개혁신당 최고위원. 개혁신당 제공

그는 “이광재 후보는 여전히 노무현 전 대통령의 정치적 유산에 기대고 있고, 이용 후보는 여전히 윤석열 전 대통령의 계엄 호위무사 역할에서 벗어나지 못하고 있다”며 “애초 출마해서는 안 되는 사람들”이라고 주장했다.

그는 이어 “하남 시민들에게 투표용지에 찍을 칸은 줘야 하는 거 아닌가”며 “그것이 제가 출마하는 이유”라고 말했다. 김 최고위원은 다음 주 초 공식 출마 기자회견을 열 예정이다.

김 최고위원은 국민의당과 더불어민주당에서 국회의원 보좌관 등을 지냈으며, 2024년 창당된 개혁신당에 합류했다. 이후 조직부총장과 수석대변인, 수석최고위원을 역임했다.

하남갑 보궐선거는 추미애 의원이 더불어민주당 경기도지사 후보로 확정되면서 치러지게 됐다. 민주당은 전 강원지사였던 이광재 후보를, 국민의힘에서는 전 국회의원 이용 후보를 공천했다.

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