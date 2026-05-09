장동혁 "범죄자 감방보내는 게 사법살인이냐"…충청서 민심 공략

국민의힘 장동혁 대표가 6·3 지방선거를 앞두고 충청권 민심 공략에 나섰다.



지난 2∼3일 부산·대구, 6일 수원 방문에 이어 자신의 지역구(충남 보령·서천)가 있는 중원에서 표밭갈이를 시도한 것이다.

6·3 지방선거를 앞두고 9일 충청권 표심 잡기에 나선 국민의힘 장동혁 대표가 충북 옥천군 박정희 전 대통령 배우자 육영수 여사의 생가를 방문하고 있다. 연합뉴스

장 대표는 9일 낮 충북 옥천군에 있는 박정희 전 대통령 배우자 육영수 여사의 생가를 방문했다.



그는 방명록에 '국민을 자애롭게 품으셨던 그 사랑을 받들어 국민을 섬기는 정치로 보답하겠습니다'라는 글을 남긴 뒤 육 여사 영전에 헌화와 묵념으로 예를 표했다.



그는 취재진에는 "육영수 여사님께서는 낮은 곳에서 어려운 사람을 살피셨던 분이고, 국민들을 자애로운 마음으로 품으셨던 분"이라고 말했다.



그러면서 "이곳에 와서 정치가 무엇을 해야 하는지 다시 한번 생각하게 됐다"면서 "지금 정치는 권력을 가지면 국민 위에 군림하려 하고, 섬기는 게 아니라 억압하려 하고 있다"고 강조했다.



장 대표는 이어 국민의힘 전상인 옥천군수 후보 선거사무소 개소식에 참석했다.



그는 구두를 벗고 양말 신은 발로 지지자들에게 큰절한 뒤 당 공천관리위원장인 박덕흠 의원(4선, 충북 보은·옥천·영동·괴산)에게 축사 첫 순서를 양보했다.



이어 박 의원에 대해 "충청의 큰형님이자 이번에 공천 작업을 너무나 깔끔하게 마무리해주셨다"면서 "아마 이제 곧 더 큰 일을 하게 되실 것이다. 무슨 말씀인지 알죠?"라고 말하면서 치켜세웠다.



그는 또 이재명 대통령과 더불어민주당을 향해 "대통령 되더니 자기 죄를 다 없애겠다고 저러고 있는데, 품격과 충절의 고장 충청에서 그런 사람들을 용납할 수 없다"고 목소리를 높였다.



장 대표는 이어 충남 천안으로 이동해 자당 김태흠 충남지사 후보 선거사무소 개소식에 참석했다.



그는 이 자리에서 "지금 상황이 녹록지 않은 것을 잘 알고 있지만 반드시 해낼 수 있다"며 "충청이 일어나면 기적이 일어난다. 충남에서 새로운 기적을 만들어달라"고 호소했다.



개소식에는 5선 나경원 의원을 비롯해 충청에 지역구를 둔 성일종·강승규 의원, 천안 출신인 비례대표 유용원 의원 등이 자리를 함께했다.



한편 장 대표는 이날 페이스북에 이 대통령이 민주당 대표 때 불거진 이른바 '응급 헬기 이송 특혜 논란', 국회 '윤석열 정권 정치검찰 조작기소 의혹 사건 진상규명 국정조사 특위'가 박상용 검사를 비롯해 31명을 고발한 것 등에 대한 비판글을 올리며 SNS를 통한 대여 공세도 동시에 진행했다.



그는 "검찰의 조작 기소를 통한 사법 살인, 테러범을 동원한 흉기 살인, 조작언론을 동원한 명예 살인. 이 위중한 3대 살해 위협으로부터 국민이 저를 살려주셨다"는 이 대통령의 SNS에 대해 "범죄자 감방 보내는 게 '사법살인'이란다. 이재명 수사에서 손 떼란 소리"라며 "언론 비리 파헤친 것을 '명예살인'이란다. 이재명 비리는 근처에도 오지 말란 소리다. 이미 이재명만을 위한 나라 만들어놓고는, 아주 입만 열면…그냥"이라고 말했다.

<연합>

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