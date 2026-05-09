정원오 "오세훈식으로는 안돼"…'용산 개발 지연 책임론' 공세

더불어민주당 정원오 서울시장 후보는 9일 이른바 한강벨트의 핵심 지역인 용산의 개발 문제와 관련, "오세훈 후보는 서울시장 4번 할 동안 이 땅을 왜 이렇게 내버려 뒀는가"라고 직격했다.
정 후보는 이날 페이스북에 올린 글에서 "전국의 광역시도 중 서울의 성장률 순위는 2022년부터 3년 동안 8위, 10위, 11위로 떨어졌다. 이유는 용산"이라면서 이같이 밝혔다.
그는 "오 후보가 실패한 원인은 분명하다"며 "2013년 용산 개발이 좌초된 가장 큰 이유는 마지막까지 개발을 책임질 주체가 분명하지 않았다는 점"이라고 지적했다.
이어 "오세훈식으로 가면 안 된다. 정원오는 다르게 개발하겠다"며 "잘못된 방향으로 가면 과거처럼 또다시 좌초한다"고 꼬집었다.
그러면서 "용산은 전 세계 AI 정책과 산업의 중심지로 우뚝 서고, 아시아 유일의 경제거점으로서 대한민국 전역에 경제활력을 전파할 것"이라며 "제가 성수에서 직접 해봤다"고 강조했다.
앞서 정 후보는 전날 용산국제업무지구에 유엔 AI(인공지능) 허브 유치 등의 공약을 발표한 바 있다.
그가 이날 오 후보의 용산 개발 지연 책임론을 부각한 것은 민주당 정부의 약점으로 꼽히는 부동산 문제를 연결고리로 오 시장이 공세를 강화한 것에 대한 반격 차원으로 보인다.
캠프도 오세훈 부동산 책임론 공격에 가세했다.
박경미 선대위 대변인은 논평에서 "지난 임기 내내 용산정비창 부지를 사실상 방치하며 무능함을 노출했던 오 후보가 당혹스러운 모양"이라며 "시민들은 오 후보의 10년 실정을 심판해야 한다고 판단한다"고 말했다.
이어 "용산국제업무지구에 주택 1만가구 공급도 가능하다는 정 후보의 발언에 대해 오 후보가 '닭장 아파트촌'이라는 저급한 언어로 정치 공세를 폈다"며 "세계 도시계획의 흐름을 읽지 못한 글로벌 무지를 드러냈다"고 비판했다.
그러면서 "미국 뉴욕 허드슨 야드는 용산 면적의 4분의 1에 불과하지만 약 4천500가구의 주택을 공급했다"며 "세계 도시의 공동 처방은 업무지구의 복합화"라고 반박했다.
한편 정 후보는 이날 오전 국회에서 서울시정비사업연합회, 서울주택관리사협회, 한국외식업중앙회 서울지회, 서울시 어린이집 총연합회 등과 간담회를 가졌다.
이어 여의도 샛강생태공원에서 시민들과 만나 지지를 호소했고, 여의도공원에서 택시 기사들의 애로사항을 청취했다.
<연합>
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