정원오 "오세훈식으로는 안돼"…'용산 개발 지연 책임론' 공세

더불어민주당 정원오 서울시장 후보는 9일 이른바 한강벨트의 핵심 지역인 용산의 개발 문제와 관련, "오세훈 후보는 서울시장 4번 할 동안 이 땅을 왜 이렇게 내버려 뒀는가"라고 직격했다.



정 후보는 이날 페이스북에 올린 글에서 "전국의 광역시도 중 서울의 성장률 순위는 2022년부터 3년 동안 8위, 10위, 11위로 떨어졌다. 이유는 용산"이라면서 이같이 밝혔다.

더불어민주당 정원오 서울시장 후보가 지난 8일 용산 정비창 부지 앞에서 공약을 발표하고 있다. 연합뉴스

그는 "오 후보가 실패한 원인은 분명하다"며 "2013년 용산 개발이 좌초된 가장 큰 이유는 마지막까지 개발을 책임질 주체가 분명하지 않았다는 점"이라고 지적했다.



이어 "오세훈식으로 가면 안 된다. 정원오는 다르게 개발하겠다"며 "잘못된 방향으로 가면 과거처럼 또다시 좌초한다"고 꼬집었다.



그러면서 "용산은 전 세계 AI 정책과 산업의 중심지로 우뚝 서고, 아시아 유일의 경제거점으로서 대한민국 전역에 경제활력을 전파할 것"이라며 "제가 성수에서 직접 해봤다"고 강조했다.



앞서 정 후보는 전날 용산국제업무지구에 유엔 AI(인공지능) 허브 유치 등의 공약을 발표한 바 있다.



그가 이날 오 후보의 용산 개발 지연 책임론을 부각한 것은 민주당 정부의 약점으로 꼽히는 부동산 문제를 연결고리로 오 시장이 공세를 강화한 것에 대한 반격 차원으로 보인다.



캠프도 오세훈 부동산 책임론 공격에 가세했다.



박경미 선대위 대변인은 논평에서 "지난 임기 내내 용산정비창 부지를 사실상 방치하며 무능함을 노출했던 오 후보가 당혹스러운 모양"이라며 "시민들은 오 후보의 10년 실정을 심판해야 한다고 판단한다"고 말했다.



이어 "용산국제업무지구에 주택 1만가구 공급도 가능하다는 정 후보의 발언에 대해 오 후보가 '닭장 아파트촌'이라는 저급한 언어로 정치 공세를 폈다"며 "세계 도시계획의 흐름을 읽지 못한 글로벌 무지를 드러냈다"고 비판했다.



그러면서 "미국 뉴욕 허드슨 야드는 용산 면적의 4분의 1에 불과하지만 약 4천500가구의 주택을 공급했다"며 "세계 도시의 공동 처방은 업무지구의 복합화"라고 반박했다.



한편 정 후보는 이날 오전 국회에서 서울시정비사업연합회, 서울주택관리사협회, 한국외식업중앙회 서울지회, 서울시 어린이집 총연합회 등과 간담회를 가졌다.



이어 여의도 샛강생태공원에서 시민들과 만나 지지를 호소했고, 여의도공원에서 택시 기사들의 애로사항을 청취했다.

<연합>

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