남편 살해 공모 태권도장 관장·직원…‘모텔 연쇄살인’ 김소영 수법 모방했나

약물을 탄 술로 남편을 살해하려 한 태권도장 관장과 직원이 범행 과정에서 과거 연쇄살인범이 사용했던 약물을 사용했다고 자백해 파장이 일고 있다. 특히 이들은 알약 60정을 가루로 만들어 술에 타는 등 치밀하고 잔혹하게 범행을 준비한 것으로 드러났다.

피의자들이 남편 살해 시도에 사용했다고 진술한 벤조디아제핀계 약물. 이 약물은 과거 ‘강북 모텔 연쇄살인범’ 김소영이 범행에 사용했던 물질과 동일한 성분이다. 사진은 기사 내용과 직접적인 관련 없음

9일 경기 부천 원미경찰서에 따르면 살인미수 혐의로 구속영장이 청구된 20대 여성 관장 A씨와 40대 여성 직원 B씨는 최근 경찰 조사에서 “범행에 벤조디아제핀계 약물을 사용했다”는 취지로 진술했다.

A씨는 알약 형태의 약물 60정을 직접 빻아 가루로 만든 뒤 B씨를 통해 1.8L짜리 대용량 소주 페트병에 넣었다고 자백했다. 이들이 사용한 벤조디아제핀계 약물은 지난해 12월 20대 남성 2명을 살해한 ‘강북 모텔 연쇄살인범’ 김소영(20)이 범행 도구로 썼던 물질과 동일한 성분이다.

불면증과 불안장애 치료에 쓰이는 이 약물은 의존성과 내성 위험이 커 각별한 주의가 필요한 향정신성의약품이다. 경찰은 국립과학수사연구원에 성분 분석을 의뢰해 실제 해당 약물이 술에 섞였는지 파악하는 한편 이들이 김소영 사건을 의도적으로 모방했는지 집중 조사할 계획이다.

조사 결과 이들은 평소 집에서 혼자 술을 마시는 B씨의 남편 50대 C씨를 범행 대상으로 삼고 지난달 25일 자택 냉장고에 약물을 탄 술을 미리 넣어둔 것으로 밝혀졌다. 다행히 C씨가 해당 술을 마시지 않아 살해 시도는 미수에 그쳤다.

이들의 범행은 지난 6일 A씨가 B씨의 집에서 C씨에게 흉기를 휘둘러 현행범으로 체포된 뒤 경찰이 두 사람의 휴대전화 메시지에서 구체적인 살인 공모 정황을 확인하면서 전말이 드러났다. 두 피의자는 현재 우울증과 공황장애를 앓고 있다고 주장하며 구체적인 살해 동기에 대해서는 입을 열지 않고 있다.

한편 인천지방법원 부천지원은 이날 오후 4시부터 A씨와 B씨에 대한 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 진행해 구속 여부를 결정할 예정이다.

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