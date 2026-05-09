고현정, 응급 수술 “참을 수가 없는 상태가 되어서야”

배우 고현정이 과거 큰 수술을 받았던 사실과 최근 다시 건강 이상으로 응급 치료를 받았던 상황을 털어놓으며, 자신을 둘러싼 과도한 다이어트 의혹에 대해 직접 입장을 밝혔다.

‘고현정 길들이기’이라는 제목의 영상 캡처. 걍민경

지난 7일 공개된 유튜브 채널 ‘걍밍경’에는 ‘고현정 길들이기’이라는 제목의 영상이 게재됐다. 영상에 출연한 고현정은 최근 눈에 띄게 야윈 모습과 관련한 이야기를 전하며 건강 상태를 솔직하게 설명했다.

영상 말미 고현정은 먼저 2020년도에 큰 수술을 받고 봉합만 한 후 ‘지켜보자’는 상태였다고 밝혔다. 그는 당시 십이지장과 췌장 연결 부위라고 설명하면서, 위까지 영향이 가는 복합적이라고 말했다. 이후 꾸준히 약을 복용하며 상태를 관리해 왔지만, 2024년에 스트레스받는 일을 몇 번 겪으면서 쓰러졌다고.

병원에 가야 하지만 “CPR 환자가 아니라서 응급실에 못 들어갔다”고 말했다. 이어 “계속 돌고 돌아 참을 수가 없는 상태가 되어서야 받아줘서 들어갔다”고 당시 치료를 받게 된 과정을 떠올렸다. 밤 12시 20~30분에 수술이 돼서 살았다고 덧붙였다.

특히 최근 온라인상에서 제기된 ‘무리한 다이어트’ 시선에 대해서도 답답함을 드러냈다. “이제는 정말 괜찮다고 생각했다”며 “옛날에는 말이 좀 느렸다면, 지금은 기운이 없다고들 많이 느끼신다”고 솔직하게 털어놨다. 그러면서 “기운이 없는 이유는 진짜 기운이 좀 없다”고 말했다.

그는 평소 좋아하던 음식조차 마음 편히 먹기 어렵다고 밝혔다. 김밥을 예로 든 그는 “내가 너무 좋아하는데도 한 2~3알 먹으면 무슨 일이 일어 날까봐 무섭더라”며 “하여튼 뭘 먹어서 배 아픈 게 너무 싫다”고 말했다.

현재는 의료진의 지시에 따라 약을 꼬박 먹고 있다고 말했다. 고현정은 “좀 우울하다”고 심정을 밝히면서, “어느 정도여야 좋지 않나, 날씬한 것도”라며 “또 나이 먹으면 밥심으로 산다고 하지 않나”고 답답함을 호소했다.

고현정은 “사람들이 다이어트를 아주 막 심하게 한다고 생각하시는데 젊을 때도 안 했던 다이어트를 지금 건강이 왔다 갔다 하는 시점에 하겠나, 진짜 아니다”고 해명했다.

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