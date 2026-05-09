트럼프 '호르무즈 화재' 나무호 질의에 "한국 사랑해" 동문서답

도널드 트럼프 미국 대통령은 8일(현지시간) 이란으로부터 미국이 요구한 종전 조건과 관련한 답변을 곧 듣게 될 것이라고 예상했다.



트럼프 대통령은 이날 백악관에서 취재진과 만나 이란으로부터 미국의 요구 조건에 대한 답변을 받았는지에 대한 질의에 "나는 아마도 오늘밤 (이란의) 서한을 받을 것"이라며 "그러니 어떻게 될지 지켜보겠다"고 말했다.

도널드 트럼프 미국 대통령. AP연합뉴스

미국과 이란은 지난달 7일부터 휴전 중이며, 같은 달 11∼12일 '노딜'로 끝난 1차 고위급 회담 이후에도 파키스탄의 중재 아래 물밑에서 협상을 지속하고 있다.



미국은 이란에 큰 틀에서 우라늄 농축 20년 중단 및 호르무즈 해협 점진적 재개방 등을 종전 조건으로 요구하고 있다는 미국 언론의 보도가 나온 바 있다.



트럼프 대통령의 이날 언급은 이란이 이날 중으로 이러한 미국의 요구에 대한 답변을 할 수 있다는 것이어서 주목된다.



앞서 이탈리아를 방문 중인 마코 루비오 미 국무장관도 이날 기자들에게 이란이 이날 중으로 종전 합의와 관련된 답변을 내놓을 것으로 본다며 "몇시간 내 이란이 진지한 제안을 내놓기를 희망한다"고 말했다.



트럼프 대통령은 또한 이란이 종전 협상을 의도적으로 지연시키고 있는 것이냐는 물음에는 "곧 알게 될 것"이라고 했다.



이와 함께 트럼프 대통령은 최근 호르무즈 해협에 정박 중이다 화재가 발생한 한국 벌크 화물선 HMM 나무호와 관련한 질의에 "나는 한국을 사랑한다"고 답했다.



취재진의 질의는 '당신은 한국 선박이 이란에 의해 공격당했다고 말했는데 이란은 그것을 부인했다'는 것이었는데, '동문서답'식 답변을 한 것이다.



앞서 트럼프 대통령은 지난 4일 나무호가 미국이 군사력을 동원해 해협에 갇힌 제3국 선박들을 빼내는 '해방 프로젝트'에 동참하지 않고 단독으로 행동하다가 이란의 공격을 받았다고 주장했으며, 해협 경색 해소를 위한 한국의 기여를 압박한 바 있다.



한국 정부는 정확한 사고 원인이 아직 규명되지 않았다는 입장이며, 정부 조사단이 이날 아랍에미리트 두바이로 예인된 이 선박에 승선해 본격적인 화재 원인 규명에 들어간 상태다.



이런 배경을 고려할 때 트럼프 대통령이 이날 한국을 사랑한다고 말한 것은 질문 내용을 제대로 이해하지 못하고 한 동문서답일 가능성도 있어 보인다.

<연합>

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