비행기값 부담, 도심 호텔로 몰린다…휴가 공식 바꾼 ‘가까운 사치’

저녁 무렵 서울 용산 호텔가의 유리창마다 붉은 노을이 비친다. 고층 루프탑 수영장 가장자리에는 선베드가 놓이고, 테이블 위 얼음잔에는 물방울이 맺힌다. 멀리 떠나지 않아도 된다는 안도감이 도심 한복판의 휴식 값을 다시 끌어올리고 있다.

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9일 국가데이터처에 따르면 2026년 4월 소비자물가지수는 1년 전보다 2.6% 올랐다. 이 가운데 지출목적별 ‘교통’ 물가는 9.7% 상승했다. 석유류 가격 상승 여파로 국제항공료도 15.9% 뛰었다.

비행기표를 고르는 순간부터 휴가 계산은 달라졌다. 항공권, 숙박비, 현지 식비까지 더하면 성수기 해외여행 비용은 2인 기준 수백만원대로 불어나기 쉽다. 여행을 포기하긴 아쉽고, 무리한 지출은 부담스러운 소비자들이 눈을 돌린 곳이 도심 호텔이다.

해외 출국장까지 이동하고, 긴 대기줄을 지나고, 낯선 물가를 감당하는 대신 가까운 호텔에서 하루를 압축적으로 쓰겠다는 선택이다. 여행의 기준이 ‘얼마나 멀리 갔나’에서 ‘얼마나 제대로 쉬었나’로 바뀌고 있는 셈이다.

서울드래곤시티는 오는 15일부터 스카이킹덤 34층 루프탑 공간 ‘카바나 시티’를 운영한다. 수영과 다이닝, 휴식을 결합한 체류형 라이프스타일 공간으로, 얼리 서머·서머·레이트 서머 시즌으로 나눠 프로그램을 구성했다.

초기 시즌에는 루프탑 다이닝과 치킨·맥주 세트를 중심으로 운영하고, 본격적인 여름 시즌에는 수영장과 바비큐 다이닝 패키지를 함께 선보인다. 야간에는 DJ 라운지와 루프탑 다이닝 프로그램도 더해진다.

이런 공간이 겨냥하는 소비자는 단순 숙박객이 아니다. 금요일 저녁 가벼운 가방 하나를 들고 체크인한 뒤, 호텔 안에서 수영·식사·야경까지 한 번에 해결하려는 사람들이다. 멀리 떠나는 여행보다 짧지만 밀도 높은 하루를 택하는 흐름이다.

불황기 소비가 무조건 저가로만 흐르는 것은 아니다. 실패 가능성이 큰 소비를 줄이는 대신, 한 번 쓸 때 만족도가 검증된 곳에 예산을 몰아주는 방식에 가깝다. 도심 호텔은 이 지점에서 ‘가까운 사치’가 됐다.

휴가의 단위도 달라졌다. 과거 호텔 패키지가 연인이나 가족 중심이었다면, 이제는 반려견까지 포함한 ‘반려가족’ 수요가 뚜렷해졌다.

그랜드 머큐어 앰배서더 호텔 앤 레지던스 서울 용산은 반려견 동반 고객을 위한 전용층을 운영한다. 호텔 안에는 반려견 전용 엘리베이터가 마련됐다. 1층 야외 산책 공간 ‘더 가든’에는 배변 봉투와 전용 쓰레기통이 비치됐다. 객실에는 펫 베드, 식기, 배변판, 펫 타월 등 기본 용품도 갖췄다.

콘래드 서울은 ‘2026 펫 메종’을 통해 반려견 웰니스 경험을 앞세웠다. 펫 전용 히노키 욕조와 드라이룸, 펫 러닝머신, 펫 짐볼을 마련해 날씨와 외부 환경에 영향을 덜 받는 실내 활동까지 고려했다. 단순히 ‘동반 가능’한 객실을 넘어, 반려견이 실제로 머무는 시간을 설계한 상품이다.

제주 리조트들도 같은 방향으로 움직인다. 서머셋 제주신화월드의 펫프렌들리룸은 154㎡ 규모 객실에 펫 베딩 쿠션, 계단, 전용 식기류, 웰컴 키트를 갖췄다. 메종 글래드 제주 역시 반려견 동반 여행객을 겨냥한 펫 패키지와 약 100여 평 규모의 ‘펫 그라운드’를 운영 중이다.

호텔이 팔고 있는 것은 더 이상 침대 한 칸이 아니다. 반려견의 동선, 보호자의 불안, 가족 구성원의 취향까지 묶은 시간이다.

왜 이런 변화가 빨라졌을까.

고물가가 길어지면서 소비자는 지갑을 닫기만 하는 것이 아니라, 지갑을 열 곳을 더 까다롭게 고른다. 어설픈 여행지에서 바가지요금과 이동 피로를 감수하느니 서비스 수준이 예측 가능한 공간에서 확실하게 쉬겠다는 판단이다.

호텔 다이닝 멤버십 수요가 버티는 이유도 여기에 있다. 특급호텔들은 객실뿐 아니라 레스토랑, 바, 베이커리 혜택을 묶은 식음료 멤버십을 강화하고 있다.

외식 물가가 오른 상황에서 여러 번의 애매한 소비보다, 한 번의 만족도 높은 경험을 고르는 소비자가 늘어난 것이다.

결혼식 시장에서도 비슷한 흐름이 보인다. 대규모 예식장의 정형화된 진행보다, 하객 수를 줄이고 취향을 반영한 소규모 호텔 웨딩이나 루프탑 연회를 찾는 예비부부가 늘고 있다.

핵심은 규모가 아니라 통제감이다. 내가 낸 돈이 어디에 쓰이는지, 그 하루가 얼마나 내 방식대로 완성되는지가 더 중요해졌다.

호텔업계가 루프탑, 펫 객실, 웰니스, 다이닝, 스몰 웨딩을 동시에 키우는 것도 같은 이유다. 소비자의 시간은 짧아졌고, 기대치는 높아졌다. 호텔은 그 짧은 시간을 최대한 촘촘하게 채우는 플랫폼으로 변하고 있다.

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