낮 최고 26도 완연한 봄…큰 일교차 주의 [내일날씨]

토요일인 9일은 전국이 대체로 맑은 가운데 낮 기온이 26도 안팎까지 오르며 완연한 봄 날씨를 보이겠다. 다만 낮과 밤의 기온차가 커 건강관리에 유의해야겠다.

8일 오후 경기도 구리시 구리한강공원에서 열린 2026 구리 유채꽃 축제를 찾은 시민들이 즐거운 시간을 보내고 있다. 뉴스1

8일 기상청에 따르면 9일 아침 최저기온은 4~11도, 낮 최고기온은 20~26도로 예보됐다. 기온은 평년(최저 9~14도·최고 19~25도)과 비슷하거나 조금 낮겠다.

내륙을 중심으로 낮과 밤의 기온차가 15~20도 안팎까지 벌어지겠다. 10일에는 일부 지역에서 일교차가 20도 안팎까지 확대될 전망이다.

중국 상하이 부근에서 남해상으로 이동하는 고기압의 영향을 받아 전국이 대체로 맑겠다. 제주도는 새벽 한때 흐린 곳이 있겠다.

새벽부터 아침 사이 강원내륙·산지와 전남에는 가시거리 1㎞ 미만의 안개가 끼는 곳이 있겠다. 일부 강원내륙·산지에는 서리가 내리는 곳도 있어 농작물 관리에 주의가 필요하다.

일부 수도권과 충북, 경남권은 대기가 차차 건조해지겠다. 당분간 강원동해안과 일부 경북권도 대기가 건조하겠고 바람까지 강하게 불어 산불 등 화재 예방에 신경 써야겠다.

동해중부먼바다와 동해남부북쪽먼바다는 새벽까지 바람이 시속 30~60㎞로 매우 강하게 불고 물결도 1.5~3.5m로 높게 일겠다.

주요 지역 아침 최저기온은 서울 10도, 인천 10도, 수원 9도, 춘천 6도, 강릉 11도, 청주 8도, 대전 8도, 전주 7도, 광주 6도, 대구 9도, 부산 11도, 제주 11도로 예상된다.

낮 최고기온은 서울 23도, 인천 21도, 수원 22도, 춘천 23도, 강릉 23도, 청주 24도, 대전 24도, 전주 23도, 광주 24도, 대구 24도, 부산 23도, 제주 20도로 전망된다.

미세먼지 농도는 전 권역에서 ‘좋음’ 수준을 보이겠다.

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