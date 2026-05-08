‘긴 머리 가발 쓰고 치마까지’… 중앙로역 女화장실 숨어든 ‘여장 남자’ 현행범 체포

긴 머리 가발을 쓰고 여장을 한 채 지하철역 여자화장실에 몰래 들어간 20대 남성이 경찰에 덜미를 잡혔다.

대구 중부경찰서는 성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법 위반(성적 목적 다중이용장소 침입) 혐의로 A씨(20대)를 현행범 체포해 조사 중이라고 8일 밝혔다.

사진=연합뉴스

경찰에 따르면, A씨는 전날 오후 10시쯤 대구 도시철도 1호선 중앙로역 내 여자화장실에 침입한 혐의를 받고 있다. 당시 화장실을 이용하던 한 시민이 “여장한 남자가 들어온 것 같다”며 경찰에 신고했고, 출동한 경찰은 화장실 인근에서 그를 검거했다.

체포 당시 A씨는 긴 머리 가발과 여성용 의상을 착용해 외관상 여성처럼 보이도록 꾸민 상태였다. 소지품 중에서는 다량의 여성용품이 발견된 것으로 확인됐다.

경찰 조사에서 그는 화장실 침입 사실은 인정하면서도, 범행 동기 등에 대해서는 명확한 답변을 피하며 횡설수설하고 있는 것으로 전해졌다. 경찰은 A씨의 휴대전화를 압수해 디지털 포렌식을 의뢰하는 등 화장실 내 불법 촬영 여부를 집중 조사할 방침이다.

경찰 관계자는 “불법 촬영 등 추가 범행이 확인될 경우 엄정하게 처리할 예정”이라며 “조사를 마치는 대로 신병 처리 방향을 결정하겠다”고 말했다.

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