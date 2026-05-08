한병도, 연임 후 첫 현장 행보는 하남…“이광재, 실력 있는 인물로 정평”

더불어민주당 한병도 원내대표가 8일 연임 이후 첫 현장 행보로 경기 하남갑 국회의원 보궐선거에 출마한 이광재 후보를 찾았다.

한 원내대표는 이날 경기 하남시 ‘캠프 콜번’ 공여부지를 방문해 하남 지역 7대 숙원과제 입법 지원을 약속하며 “지방선거 이후 지역 숙원 과제 입법 태스크포스(TF)를 구성하겠다”고 했다.

더불어민주당 한병도 원내대표가 8일 경기도 하남시 미군 반환공여지 '캠프 콜번'에서 이광재 경기 하남갑 국회의원 보궐선거 후보와 강병덕 하남시장 후보 캠프가 연 '7대 숙원과제 입법 지원 현장 기자회견'에 참석해 발언하고 있다. 연합

이번 방문은 이 후보가 제안한 ‘7대 지역 숙원 입법 과제’에 힘을 싣기 위한 차원으로 풀이된다. 이 후보는 “하남시에는 감정가 12조원 규모의 3000만㎡(약 940만평) 국공유지가 묶여 있다”며 “국유재산법 개정을 통해 이 땅을 직접 활용할 수 있는 길을 열어야 한다”고 강조했다.

한 원내대표는 이 후보와의 오랜 인연도 언급했다. 그는 “17대 국회 당시 처음 국회의원을 하며 ‘의정연구센터’라는 의원 모임을 함께 만들었다”며 “그때도 이광재 하면 실력 있는 의원으로 정평이 나 있었다”고 말했다.

이어 “경기도지사 출신인 이재명 대통령과 하남갑 출신인 추미애 후보, 그리고 국정과 도정을 두루 경험한 이 후보까지 세 사람은 원팀”이라며 “하남은 민주당이 어떻게 일하는 지방정부를 만드는지 보여주는 모델 도시가 될 것”이라고 했다.

이날 회견에는 한 원내대표와 이 후보를 비롯해 김용만 하남을 의원, 강병덕 하남시장 후보도 함께 했다. 이 후보는 “하남 시민이 원하는 건 분명하다. 하남은 ‘베드타운’이 되어서는 안 된다”고 목소리를 높였다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지