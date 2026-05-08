대만, ‘남미 유일 수교국’ 파라과이와 우호 강조

라이칭더 대만 총통이 대만의 유일한 남미 수교국인 파라과이의 산티아고 페냐 대통령을 만나 앞으로도 상호 간 지지를 기대한다고 밝혔다.

8일 로이터통신과 대만중앙통신(CNA) 등에 따르면 라이 총통은 이날 총통부 건물 광장에서 페냐 대통령을 의장대 사열로 환영했다. 대만의 12개 수교국 중 하나인 파라과이의 페냐 대통령은 3박 4일 일정으로 전날부터 대만을 국빈 방문 중이다.

8일 대만 타이베이 총통부에서 라이칭더 대만 총통이 산티아고 페냐 파라과이 대통령을 맞이하고 있다. EPA연합뉴스

라이 총통은 “이번 방문은 페냐 대통령의 네 번째 대만 방문으로, 이는 대만에 대한 높은 중시를 보여줄 뿐만 아니라 양국의 우호관계가 견고하며 깊고 두텁다는 점을 보여준다”고 강조했다.

그는 이어 “대만과 파라과이는 민주주의, 자유, 인권의 가치를 단호히 수호하는 동반자”라며 “양국은 수교한 지 거의 70년 동안 상호 지지와 신뢰의 정신을 견지하고 각종 도전에 함께 대응했으며 교육·의료·경제·무역 등의 분야에서 협력을 심화해 풍성한 성과를 냈다”고 덧붙였다.

페냐 대통령은 방문단에 대한 따뜻한 환대와 성대한 예우에 감사를 표한다면서 “이는 양국을 연결하는 상호 존중이 확고부동함과 양국의 우호와 협력 관계를 심화하려는 굳은 의지를 상징한다”고 말했다. 또 “파라과이는 이러한 우의를 매우 중시하며 민주주의, 자유, 인권, 법치의 기초 위에서 대만을 계속 지지하고 양측의 전략적·전술적 동반자 관계를 추진하겠다”고 밝혔다.

환영식 행사 이후 양국 정상은 총통부 안에서 회담을 가진 뒤 양국 협력 문건의 서명식을 지켜봤다.

이번 만남은 중국 정부가 파라과이 측에 대만과의 단교를 압박하는 가운데 이뤄졌다. 린젠 중국 외교부 대변인은 전날 정례 브리핑에서 페냐 대통령의 대만 방문과 관련해 “파라과이 당국이 조속히 역사의 올바른 편에 서서 ‘하나의 중국’ 원칙을 인정하고 대만 당국과 이른바 ‘외교관계’를 단절하는 올바른 선택을 할 것을 충고한다”고 말했다.

아울러 중국은 파라과이 정치권과의 접촉도 강화해온 것으로 알려졌다. 하지만 페냐 대통령은 CNA와 가진 별도의 인터뷰에서 자신을 대만의 확고한 지지자라고 밝히며 “대만이 국제적 승인을 받지 못하고, 심지어는 이와 관련된 논의조차 없는 것은 불합리하다”고 주장했다.

대만을 자국 영토라고 주장하는 중국은 최근 몇 년 새 대만의 수교국 끊어내기 공세를 강화했으며 자연히 대만의 외교적 고립은 심화했다. 현재 대만 수교국은 파라과이 이외에 과테말라, 교황청, 벨리즈, 에스와티니, 아이티, 팔라우, 마셜군도, 세인트키츠네비스, 세인트루시아, 세인트빈센트 그레나딘, 투발루 등 12개국에 불과하다.

14∼15일로 예상되는 도널드 트럼프 미국 대통령의 중국 방문을 계기로 이뤄질 미·중 정상회담에서도 대만 문제가 핵심 의제로 다뤄질 것으로 예상되는 가운데 라이 총통은 외교적 보폭을 부쩍 확대하는 모습이다. 라이 총통은 앞서 중국의 방해를 뚫고 지난 2일 아프리카 유일 수교국인 에스와티니 방문에 성공했다. 지난 5일에는 타이베이 총통부에서 이스라엘 초당파 의원단도 접견했다.

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