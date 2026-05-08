“보조금 유용 인사도 민주당 비례 공천?” 전북참여연대, 철회 요구 성명 [6·3의 선택]

전북 지역 시민단체가 보조금 유용 의혹이 제기된 A씨를 더불어민주당 전주시 비례대표 후보로 확정한 데 반발하며 즉각적인 공천 철회를 촉구했다.

참여자치전북시민연대는 8일 성명을 내고 “민주당 전북도당은 보조금 유용 의혹이 확인된 해당 인사의 비례대표 공천을 즉각 철회해야 한다”며 “A씨 역시 공직 후보로서의 도덕적 책임을 지고 즉각 사퇴해야 한다”고 밝혔다.

단체에 따르면 A씨는 장애인단체를 운영하면서 전주시로부터 지원받은 보조금을 일부 집행하지 않고 허위 결과 보고서를 제출한 의혹을 받고 있다.

이와 관련해 전주시는 보조금 전액 환수와 함께 보조금의 3배에 해당하는 과징금 처분을 내린 것으로 알려졌다.

참여연대는 “이는 명백한 탈법이자 공금 유용 행위인 데도 민주당 전북도당은 현재까지 아무런 조처를 하지 않고 있다”며 “사실상 문제를 방치하거나 축소하려는 태도로 비칠 수밖에 없다”고 지적했다. 이어 “보조금 유용이라는 탈법 행위에도 정치적 이유로 판단을 유보하는 것은 도덕성과 공직 적합성에 대한 최소한의 기준조차 포기한 것과 다름없다”고 주장했다.

또 “이 같은 배경에는 부적절 후보를 비호하는 비양심적 세력이 전북도당 내부에 존재한다는 합리적 의심을 가질 수밖에 없다”고 비판했다.

단체는 윤준병 민주당 전북도당위원장을 향해서도 “명확한 판단으로 즉각적인 조처를 내려야 한다”며 “민주당 전북도당의 책임 있는 결단을 다시 한번 촉구한다”고 밝혔다.

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