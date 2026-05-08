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코스피, 상승 전환해 7500선 턱밑서 마감…또 사상 최고치

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코스피가 8일 장 후반 상승 전환해 7,500선 턱밑에서 장을 마치며 또 사상 최고치를 경신했다.

 

이날 코스피는 전장보다 7.95포인트(0.11%) 오른 7,498.00에 장을 마치며 지난 4일부터 4거래일 연속 상승세를 나타냈다.

코스피가 사상 최고치로 마감한 8일 서울 중구 하나은행 딜링룸 전광판에 종가가 표시되어 있다.
코스피가 사상 최고치로 마감한 8일 서울 중구 하나은행 딜링룸 전광판에 종가가 표시되어 있다.

이로써 전날 기록한 종가 기준 사상 최고치(7,490.05)를 또 경신했다.

 

지수는 전장보다 136.11포인트(1.82%) 내린 7,353.94로 출발해 낙폭을 확대, 장 초반 7,318.96까지 밀리기도 했다. 이후 장중 낙폭을 줄이다 장 후반 상승세로 돌아섰다. 한때 7,511.01까지 올라 7,500선을 회복하기도 했다.

 

앞서 지수는 지난 6일 6% 넘게 급등해 사상 처음 7천선 고지를 밟은 데 이어, 전날에는 장중 한때 역대 처음 7,500선마저 넘었다. 이후 이날도 상승 마감하며 사상 최고치 랠리를 지속했다.

 

코스닥지수도 전장보다 8.54포인트(0.71%) 상승한 1,207.72에 거래를 마치며 3거래일 만에 상승세로 돌아섰다.

<연합>


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