[속보] 삼성전자 노조 “만족할 결과 안 나오면 망설임 없이 총파업”…사후조정 돌입

삼성전자 최대 노조가 오는 21일 예고된 총파업을 앞두고 정부의 사후조정 제안을 수용해 협상 테이블로 돌아온다.

창립 57년 만에 마주한 파업의 기로, 서초사옥 앞에 선 삼성전자 초기업노동조합 조합원들. 연합뉴스

초기업노동조합 삼성전자 지부는 8일 경기지방노동청장 면담 결과 사후조정 절차에 돌입하기로 결정했다고 밝혔다. 한 차례 결렬된 노사 조정의 후속 절차로 오는 11일과 12일 양일간 집중적인 협상이 진행될 예정이다. 노조는 정부 차원의 지원 약속에 따라 사후조정 절차를 강력히 권유받았다고 설명했다.

최승호 초기업노조 위원장은 “만족할 만한 결과가 나오지 않는다면 망설임 없이 총파업에 나설 것”이라며 강력한 투쟁 의지를 재확인했다. 노조 측은 협상 재개와 별개로 “총파업 준비에도 차질 없도록 만전을 기하겠다”는 입장을 분명히 했다.

이번 사후조정은 임금 인상률과 성과급 산정 방식 등 핵심 쟁점을 두고 벌이는 노사 간의 마지막 담판이다. 사상 초유의 삼성전자 총파업 위기 속에서 12일 종료되는 조정 결과가 셧다운 여부를 가를 운명의 분수령이 될 전망이다.

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