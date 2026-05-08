잘나가는 K뷰티 노렸나…스킨케어·샴푸까지 ‘짝퉁’ 주의보 [트렌드]

관세청이 K-브랜드 지식재산권 침해 단속을 강화하는 가운데, 출시된 지 2년밖에 안된 KAIST 탈모샴푸 ‘그래비티’ 위조 의심 제품이 오픈마켓에서 유통된 정황이 확인됐다. K뷰티 위조품 유통이 스킨케어와 선크림을 넘어 헤어케어 제품으로까지 확산한 첫 사례로, 유통 수법이 교묘해지고 있어 소비자 주의가 요구된다.

K뷰티 위조품의 전선이 헤어케어로 확장됐다. 관세청이 지난해 8월 오픈마켓에서 가짜 설화수 화장품 7000여 점(정품가 8억원)을 유통한 전자상거래업자를 검거한 데 이어, 2026년 4월에는 그래비티샴푸 위조 의심 제품이 오픈마켓에서 유통되는 정황이 확인됐다. 스킨케어·선크림 중심으로 번지던 K뷰티 위조품이 헤어케어 샴푸로 최초 확산된 사례다. 구글 '제미나이' 생성 이미지

◆ K뷰티 인기에 가품 기승…‘최저가 구조’ 악용



8일 업계에 따르면, 그래비티 샴푸를 운영하는 폴리페놀팩토리는 지난 4월 말 위조 의심 제품 유통 정황을 확인하고 경찰에 수사를 의뢰했다.

장호석 그래비티 플랫폼그로스팀 부장은 “소비자 피해를 최소화하기 위해 플랫폼 신고와 판매 중단 요청 등을 즉각 진행하고 있다”며 “판매가 차단된 이후에도 사업자명을 바꿔 유사 제품이 다시 등록되는 경우가 반복되고 있는 상황”이라고 말했다. 그러면서 “소비자 피해를 줄이기 위해 반드시 공식 판매처와 판매자 정보를 확인해 달라”고 당부했다.

회사 측은 해당 제품들이 오픈마켓 최저가보다 2000~3000원가량 저렴한 수준으로 가격 차이가 크지 않고, 병 디자인 역시 정품과 거의 흡사해 소비자가 정품으로 오인할 가능성이 높다고 판단해 판매 업체를 고발 조치했다.

우측 가품은 좌측 진품에 비해 병 표면이 매끄럽지 않고, 글자가 뭉개지거나 펌프부분이 조악하고 펌프 가운데가 투명하다. 폴리페놀팩토리

현재 폴리페놀팩토리는 공식 판매 채널 외에도 온라인 오픈마켓과 중고거래 플랫폼, 비공식 리셀러 판매 현황 등을 상시 모니터링하고 있다. 위조 의심 제품이 확인될 경우 플랫폼 신고와 판매 중단 요청, 증거 확보, 수사기관 협조 등 단계별 대응을 이어간다는 방침이다.

◆ 정교해진 K뷰티 가품…바코드·밀봉 스티커까지 복제

업계는 오픈마켓의 ‘최저가 자동 노출’ 구조가 위조품 유통의 취약점으로 작용하고 있다고 보고 있다. 동일 상품 페이지에서 판매자만 바뀌는 구조를 악용해 기존 리뷰와 평점을 그대로 활용한 뒤 가품을 판매하는 방식이다. 소비자 입장에서는 기존 구매 후기와 평점을 신뢰할 가능성이 높아 위조품 여부를 구별하기 쉽지 않다는 지적이다.

이번 사례는 K뷰티 위조품 피해가 스킨케어 중심에서 헤어케어 분야로까지 확산한 첫 사례라는 점에서 업계 전반의 경각심을 키우고 있다. 특히 최근에는 단순 패키지 모방을 넘어 바코드와 밀봉 스티커까지 정교하게 복제한 사례가 잇따르면서 위조 수법도 한층 고도화되고 있다는 분석이다.

사진=인천본부세관 제공

실제 위조품 타깃도 변화하는 추세다. 2024년에는 아모레퍼시픽 ‘설화수’ 위조품 적발 건수가 541건으로 가장 많았다. 관세청은 지난해 8월 대형 오픈마켓에서 설화수 화장품을 판매하는 것처럼 홍보한 뒤 중국에서 직배송하는 방식으로 가짜 화장품 7000여점을 유통한 전자상거래업자를 검거하기도 했다. 당시 피해 규모는 정품가 기준 약 8억원 상당이었다.

2025년에는 글로벌 시장에서 인지도가 빠르게 높아진 인디 브랜드가 주요 타깃이 됐다. 마녀공장 위조품 적발 건수는 952건으로 설화수(812건)를 넘어섰고, 조선미녀 선크림은 아마존과 이베이, 틱톡숍 등에서 밀봉 스티커와 바코드까지 복제된 위조품이 유통된 것으로 알려졌다.

지난해 9월에는 중국 광둥성 포산시에서 조선미녀와 스킨1004 등 K스킨케어 브랜드 위조품 약 5만6000여개가 압수되기도 했다. 정품가 기준 피해 규모는 약 10억원에 달했다.

한편, 관세청에 따르면 지난해 수출입 관련 지식재산권 침해 범죄 규모는 총 2789억원으로 전년(1705억원) 대비 64% 증가했다. 이 가운데 화장품류가 전체 위조물품의 36% 수준인 약 4만2000점으로 가장 큰 비중을 차지했으며, 적발 물품의 97.7%는 중국에서 발송된 것으로 확인됐다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지