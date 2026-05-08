야노 시호 "갑작스러운 시부상…추사랑 2년간 트라우마"

일본 모델 야노 시호가 갑작스럽게 세상을 떠난 시아버지에 대한 기억과 남은 가족들의 심경을 전한다.

8일 방송되는 KBS 2TV 예능 프로그램 '신상출시 편스토랑'에는 이종격투기 선수 추성훈의 아내 야노 시호가 출연해 요리 일상과 가족사를 공개한다.

사전 녹화에서 야노 시호는 일본의 '부부의 날'을 맞아 남편 추성훈을 위해 시어머니의 레시피를 활용한 추어탕 만들기에 나섰다.

그는 해당 음식을 준비한 이유에 대해 "4월은 시아버지가 돌아가신 달이라서 가족에게 의미가 있다. 특히 이 시기에 추성훈의 마음이 많이 힘들 것"이라고 설명했다. 추성훈의 부친은 지난 2023년 4월 심장마비로 별세했다.

당시 상황에 대해 야노 시호는 "갑자기 돌아가셨다. 전화를 받고 급하게 우리가 갔을 때 이미 돌아가신 상태였다"라고 회상했다.

이어 가족들이 겪은 충격에 대해서도 털어놨다. 그는 딸 추사랑을 언급하며 "사랑이가 무너지듯이 울었다. 2년 정도 트라우마가 이어졌다"고 말했다.

또한 남편 추성훈에 대해서도 "추성훈에게도 정말 큰 충격이었다"라며 "아버님이 돌아가시고, 남편 인생에 큰 전환점이 찾아왔다. 사람이 모든 방향에서 바뀌었다"라고 덧붙이며 눈물을 보이기도 했다.

<뉴시스>

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