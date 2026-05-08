HMM, 본사 부산 이전 확정…임시주총서 정관 변경 가결

국내 최대 컨테이너 선사인 HMM이 8일 서울 여의도 본사에서 열린 임시주주총회에서 본점 소재지를 서울에서 부산으로 변경하는 안건을 가결했다고 밝혔다. 이달 내 이전 등기 등 법적 절차를 마무리할 계획이다.

HMM 노사 관계자들이 지난달 30일 본사 이전 노사합의서 서명식에서 기념촬영을 하고 있다. 왼쪽부터 황종우 해양수산부 장관, 정성철 HMM육상노조 지부장, 최원혁 HMM 대표이사 사장, 이재진 사무금융서비스노조 위원장, 김형준 한국해양진흥공사 본부장. HMM 제공

HMM은 지난 3월30일 임시이사회를 통해 본점 소재지 관련 정관 변경의 건을 임시주총에 상정하기로 의결한 바 있다. 그러나 노조의 거센 반발에 부딪쳤다. HMM 노사는 지난해 하반기부터 본사 이전 관련 협의를 여러 차례 진행해왔으나 합의에 이르지 못했고, 노조는 노동위원회 조정 신청과 함께 최원혁 HMM 대표이사를 부당노동행위로 고소하기도 했다.

이번에 정관 변경을 무사히 마친 건 지난달 30일 노사가 부산 이전에 전격 합의하면서였다. HMM은 “중동전쟁으로 글로벌 물류 상황 악화가 장기화하는 상황에서 노사 간 이견으로 인해 파업으로 치달을 경우 국내외 물류 마비와 사회적 혼란이 초래될 수 있어 대승적인 차원에서 합의안을 도출해냈다”고 설명했다.

HMM 제공

HMM은 연내 대표이사 집무실을 먼저 이전한 뒤 세부적인 후속 조치를 노조와 교섭할 계획이다. 사옥은 부산항 북항에 마련된다. 지역 경제 발전을 위해 랜드마크급 규모로 건립하기로 했다. 서울에는 영업, 금융 부문 직원들을 위해 지점을 두는 방안을 검토하고 있다.

HMM은 “국가 균형 발전, 지방분권 강화 등 사회적 대의에 동참할 것”이라며 “또 HMM 나무호 화재를 비롯한 여러 현안에 대처하기 위해 전사적인 역량을 집중하고 있다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지