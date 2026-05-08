美수도 곳곳에 '고맙습니다, 트럼프' 현수막…"북한같다" 비판도

미국의 수도 워싱턴DC 곳곳에 도널드 트럼프 대통령에게 감사를 표하는 대형 현수막이 설치되면서 논란이 일고 있다고 워싱턴포스트(WP)가 7일(현지시간) 보도했다.



WP에 따르면 '고맙습니다. 트럼프 대통령'이라는 문구가 적힌 현수막은 국립공원관리청(NPS) 산하 공사 현장을 중심으로 설치됐다.

미국 워싱턴DC에 걸린 '트럼프 대통령님, 감사합니다' 현수막. 인스타그램(아이디 citymom92) 캡처

내무부 산하인 NPS는 미국 건국 250주년을 앞두고 워싱턴DC의 환경을 정비하겠다는 목적에서 대대적으로 공원 및 공공시설 정비 사업을 진행 중이다.



정부 기관이 트럼프 대통령에 대한 감사 현수막을 제작하고 설치한 데 대해 워싱턴DC 시민 사이에선 비판적인 시각도 적지 않다고 WP는 전했다.



정부가 국민을 상대로 '대통령에게 감사하라'고 강요하는 느낌을 준다는 이유에서다.



한 시민은 웹사이트에 "아마 북한의 풍경과 비슷할 것 같다"고 비판했다.



트럼프 대통령에게 감사한다는 현수막을 욕설 등 낙서로 훼손한 사진도 소셜미디어에서 확산하고 있다.

미국 워싱턴DC 법무부 건물에 걸린 트럼프 대통령 현수막. 인스타그램(아이디 daelynest) 캡처

워싱턴DC는 지난 2024년 대선에서 민주당 후보 카멀라 해리스에게 90% 이상의 몰표를 던졌을 정도로 반(反)트럼프 성향이 짙은 도시다.



다만 트럼프 대통령은 1기 행정부 시절부터 대통령 개인에게 감사를 집중시키는 경향을 보였다는 것이 전문가들의 지적이다.



각료회의에서 각 부처 장관이 돌아가면서 트럼프 대통령에게 감사를 표하고, 외국 지도자들이 트럼프 대통령의 리더십에 감사를 표하는 장면들이 자주 연출됐다는 것이다.



JD 밴스 부통령은 지난해 2월 백악관을 방문한 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령에게 "당신은 단 한 번이라도 '고맙다'고 말한 적이 있느냐"고 따지기도 했다.



역사학자인 다이애나 버틀러 배스는 "정치인이 감사를 요구하고, 이에 응하지 않으면 불충하다고 낙인찍는 상황은 매우 위험하다"며 "그것은 숭배와 마찬가지"라고 지적했다.

<연합>

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