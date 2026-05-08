김연아 애칭이 ‘당근씨’?…고우림 “우리끼리 암호명 정했다”

고우림이 아내 김연아의 애칭이 ‘당근’이 된 이유를 공개했다.

지난 7일 공개된 유튜브 채널 ‘준호 지민’ 영상에는 그룹 포레스텔라의 멤버 조민규와 고우림이 출연했다.

김연아 인스타그램 캡처

이날 고우림은 포레스텔라 멤버들이 김연아를 당근이라고 부르게 된 배경을 설명했다. 그는 “멤버들이 내가 비밀 연애하는 걸 다 알고 있었다”며 “같이 카페에 가거나 밥 먹으러 갔을 때 연아씨 이름이 언급되는 게 조심스러웠다. 그래서 우리끼리 암호명을 만들자고 한 것”이라고 말했다.

직접 당근이라는 별명을 제안했다는 조민규는 ““아무것도 (김연아와) 연상이 안 되니까 당근으로 하게 됐다”고 밝혔다. 이후 포레스텔라 멤버들은 자연스럽게 김연아를 당근씨라고 부르게 됐다고 덧붙였다.

유튜브 채널 ‘준호 지민’ 캡처

조민규는 김연아의 실제 모습에 대해서도 언급했다. 그는 “둘 다 너무 스윗하다. 어디 스케줄 있어서 다녀오면 당근씨가 데리러 오기도 한다”며 “지방 갔다가 KTX에서 내리면 당근씨가 데리러 와준다”고 말했다.

이어 “걸크러시처럼 직접 운전해서 온다”면서 “너무 황송해하면서 그 차에 탄다”고 말해 웃음을 자아냈다. 또한 “옆에서 누가 차 운전을 잘못하면 멤버들이 바로 ‘여기 누가 탄 줄 알아?’라고 한다”는 말로 웃음을 더했다.

유튜브 채널 ‘준호 지민’ 캡처

고우림은 김연아와 연애 시절부터 결혼에 대한 확신이 있었다고도 밝혔다. 그는 “내가 차분하고 무던한 스타일인데 그런 부분이 되게 비슷하다”며 “연아씨는 털털하고 검소한 사람이다. 만나면서 ‘이 사람을 잡아야겠다’고 생각했다”고 말했다.

또한 휴대전화에는 김연아의 이름 대신 벚꽃 이모티콘으로 저장해뒀다고 밝혀 눈길을 끌었다.

김연아와 고우림은 2022년 결혼했다.

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