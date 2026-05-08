이시영, 배아이식으로 얻은 둘째딸 최초 공개

배우 이시영이 둘째 자녀를 처음으로 공개했다.
이시영은 8일 소셜미디어에 "이모 삼촌들 모두 행복한 어버이날 되세요"라는 글과 함께 딸을 찍은 영상을 올렸다.
이시영은 어버이날을 맞아 딸과 함께 부모님댁을 찾을 것으로 보인다.
또 전날에는 첫째 아들과 함께 놀이동산을 찾은 모습을 공개했다.
그는 "올해 어린이날에도 엄마는 최선을 다 했다"며 놀이공원에서 14시간을 보냈다고 밝혔다.
팬들은 "사랑스럽다", "정말 귀엽다", "웃음이 전염될 것 같다" 등의 응원을 보냈다.
배우 이시영은 2017년 9살 연상의 요식업 사업가와 결혼했고, 4개월 만인 2018년 1월 아들을 출산했다.
다만 결혼 8년 만인 지난해 3월 이혼을 발표했고, 이후 혼인 기간 중 냉동 보관했던 배아를 이식해 둘째를 임신했고 11월 딸을 출산했다.
그의 전남편은 임신을 반대했지만, 아이가 태어난 후 아빠로서 책임을 다하겠다는 입장을 밝힌 것으로 전해졌다.
<뉴시스>
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