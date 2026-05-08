HMM 나무호 화재 원인 조사 곧 착수…증언청취·정밀감식

호르무즈 해협에서 정박 중 화재가 발생한 HMM 나무호가 두바이에 도착함에 따라 현지에 파견된 정부 조사단의 화재 원인 조사도 곧 시작된다.



8일 유관 부처 등에 따르면 중소형 벌크 화물선 HMM 나무호는 한국 시간으로 이날 오전 8시 24분(현지 시간 오전 3시 24분)께 중동 최대 수리조선소인 '드라이독 월드 두바이' 계류장에 접안을 마쳤다.

HMM 나무호. HMM 제공

정부 조사단은 현지에 해가 뜨면 HMM 나무호 화재 원인에 대한 조사에 착수할 것으로 알려졌다.



정부 조사단은 해양수산부 산하 해양안전심판원 조사관 3명과 소방청 감식 전문가 4명으로 구성됐다. 현지 한국선급 지부와 HMM, 관련 보험사 인력 등도 조사 과정에 참여할 예정이다.



조사단은 나무호의 블랙박스인 항해기록저장장치(VDR)와 폐쇄회로(CC)TV 영상을 포함한 자료 조사와 선원들의 증언 청취, 현장 감식 등을 통해 사고 원인을 규명하게 된다.



선원들은 아직 나무호에서 내리지는 않은 것으로 알려졌다. 이들의 하선 여부는 선박 수리에 걸릴 것으로 예상되는 시간 등을 고려해 결정된다는 게 정부 측 설명이다.



사고 당시 폭발음이 들렸다는 선원들의 전언 등이 있었지만, 정부에서는 실제 폭발이 있었는지에 대해서도 신중한 입장이다.



사고 원인 규명에는 현장 정밀 감식이 결정적인 역할을 할 것으로 보인다. 화재가 발생한 나무호의 기관실 좌현 쪽 선체에선 육안으로 확인될 만한 파공은 없는 것으로 알려졌다.



부유 기뢰에 의한 충격이 화재로 이어진 게 아니냐는 설도 제기됐지만, 나무호는 침수 피해도 없었던 것으로 알려져 이 또한 정밀 감식 등을 거쳐 규명될 것으로 보인다.

<연합>

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