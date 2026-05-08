네덜란드 입양인, 경찰 도움으로 48년 만에 생모 상봉

생후 3개월 만에 네덜란드로 입양됐던 해외 입양인이 경찰의 도움으로 48년 만에 생모와 다시 만났다.



8일 부산 해운대경찰서에 따르면 네덜란드 입양인 A씨는 지난 4일 오후 해운대경찰서 직무교육장에서 생모 B씨와 상봉했다.

지난 4일 부산 해운대경찰서 직무경찰서에서 열린 가족 상봉 행사에서 48년 전 네덜란드로 입양됐던 A씨와 생모가 만남을 가지고 있다. 부산 해운대경찰서 제공

A씨는 1978년 6월 1일 부산 금정구 한 의원에서 태어난 뒤 생후 3개월 만에 네덜란드로 입양됐다.



당시 미혼모였던 B씨는 양육의 어려움 등으로 A씨를 입양 보낸 것으로 전해졌다.



A씨는 생모를 찾기 위해 지난 3월 말 한국에 입국했고, 해운대경찰서 민원실을 찾아 48년 전 헤어진 가족을 찾고 싶다며 도움을 요청했다.

부산해운대경찰서. 연합뉴스

해운대경찰서는 서부경찰서와 협업해 생모의 소재를 찾았고, B씨가 부산 서구에 거주하고 있는 사실을 확인했다.



경찰은 A씨가 네덜란드로 돌아가기 하루 전 모녀가 만날 수 있도록 자리를 마련했다.



상봉 현장에는 통역 지원도 이뤄졌다.



A씨는 경찰에 "인생을 바꿀 만한 행사(life changing event)를 준비해줘 감사하다"고 말했다.



해운대경찰서는 해외 입양인과 어린 시절 실종·미아 등으로 가족과 헤어진 이들이 가족을 찾을 수 있도록 관련 프로그램을 지속해서 추진할 계획이다.

<연합>

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