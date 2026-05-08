경찰, 여고생 살해-외국인 스토킹 연관성 조사

광주 도심 고교생 피습 사건을 수사 중인 광주 광산경찰서는 8일 살인·살인미수 혐의로 구속된 장모(24)씨 사건과 범행 이틀 전 접수된 장씨에 대한 스토킹 신고 사이의 연관성을 집중적으로 조사하고 있다.



장씨는 고교생 피습 이틀 전인 지난 3일 광주 광산구 첨단지구 모처에서 스토킹 가해자로 경찰에 신고됐다.

지난 7일 오전 광주 동구 광주지방법원에서 '묻지마 살인' 피의자 장모 씨가 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 받기 위해 법정으로 이동하고 있다. 연합뉴스

신고자는 장씨의 아르바이트 동료였던 외국인 여성 A씨로 타 지역으로 이주를 준비하던 중이었는데, 장씨가 찾아와 '떠나지 말라'며 실랑이를 벌였던 것으로 조사됐다.



이 과정에서 A씨는 장씨로부터 가벼운 폭행을 당했으며, 이후 A씨는 예정대로 다른 지역으로 이주한 것으로 파악됐다.



경찰은 이에따라 A씨를 비롯해 장씨의 지인과 가족 등을 상대로 참고인 조사를 하고 있다.



특히 스토킹 신고 직후 장씨가 흉기 2자루를 소지한 채 이동했다는 정황을 토대로 지난 3일부터 범행 당일까지의 행적을 추적하고 있다.



또 장씨가 휴대전화 2대를 사용했으며 이중 하천에 버렸다고 진술한 1대를 찾는 수색작업도 지속하고 있다.



장씨가 지니고 있던 나머지 1대는 공기계로 확인됐으며 현재 디지털포렌식 분석이 진행 중이다.



경찰은 이날 장씨를 상대로 사이코패스(반사회적 인격장애) 진단 검사를 추가로 실시하는 한편 신상정보공개심의위원회를 열어 신상 공개 여부를 결정할 예정이다.



장씨는 지난 5일 0시 11분께 광주 광산구 월계동 한 대학교 인근 보행로에서 고교 2학년생 A(17)양을 흉기로 찔러 숨지게 하고, 또 다른 고교생 B(17)군에게 중상을 입힌 혐의로 구속됐다.

<연합>

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